Mundial 2026: prioridad de visa a hinchas con entradas

El presidente de Estados Unidos, una de las tres sedes, afirmó que quiere que el torneo «sea un éxito sin precedentes». Además, anticipó que el evento podría reportar u$s30.000 millones su país y generar 200.000 puestos de trabajo.

A menos de un año para el comienzo del Mundial 2026, Donald Trump anunció que Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, está definiendo un sistema para que los extranjeros que viajen a la Copa del Mundo tengan prioridad a la hora de tramitar sus visas.

En diálogo con periodistas, el mandatario afirmó desde el Salón Oval que habrá un nuevo sistema de programación de citas y destacó: «He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes».

En ese sentido, detalló que las agencias gubernamentales están trabajando «para garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sean debidamente investigados y puedan venir fácilmente a Estados Unidos el próximo verano (boreal)». Trump remarcó que se está acelerando el proceso de expedición de visados, que actualmente tarda 60 días aproximadamente.

A su vez, celebró que el Mundial se lleve a cabo en su país -México y Canadá también serán sede- y anticipó que los partidos de fútbol podrían reportar u$s30.000 millones a Estados Unidos y generar unos 200.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado seguiría examinando a todos los viajeros, pero que, para acelerar los tiempos, se incorporaron 400 funcionarios consulares para hacer frente al aumento de la demanda de visados.