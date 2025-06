Mundial de Clubes: Boca debe golear y esperar una mano del Bayer Munich

El xeneize enfrentará este martes a Auckland City de Nueva Zelanda por la última fecha del grupo C; no depende de sí mismo para avanzar de fase.

Boca Juniors llegó al Mundial de Clubes 2025 con un nuevo entrenador y envuelto en un manto de dudas respecto de cómo iba a funcionar un equipo que tuvo un primer semestre para el olvido con la eliminación en la segunda fase de la Copa Libertadores 2025 y en cuartos de final del Torneo Apertura. A las dificultades internas se le sumó tener que competir con dos rivales de Europa como Benfica y Bayer Múnich y el xeneize, tras medirse contra ambos, llegó a la última fecha del grupo C con chances de clasificar a octavos de final más allá de que no depende de sí mismo.

El equipo de Miguel Ángel Russo está tercero en la tabla de posiciones con una unidad producto de su parda ante las Águilas. El líder es el elenco bávaro con seis puntos seguido de los portugueses con cuatro. Auckland City de Nueva Zelanda no tiene tantos y ya está eliminado.

La última fecha de la zona C se disputará el martes 24 de junio con los dos cotejos en simultáneo a las 16 (hora argentina). Boca y Auckland City se medirán en el estadio GEODIS Park de Nashville mientras que Bayern Múnich y Benfica lo harán en el Bank of America Stadium de Charlotte. Ambos encuentros se transmitirán en vivo por TV a través de DSports y en el sitio de DAZN. El cotejo del elenco argentino, además, se emitirá por Telefé y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrán seguir ambos duelos minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca puede superar a Benfica en la clasificación y avanzar como segundo. Necesita, en primer lugar, que los teutones le ganen a los lusos. Si ello no ocurre, quedará eliminado. Si se da el resultado esperado, debe golear a los neozelandeces para limar la desventaja que tiene en la diferencia de goles con los lusos. Clasificará siempre que obtenga un mejor dividendo de anotaciones que Ángel Di María y companía (actualmente los europeos tienen +6 y los sudamericanos, -1). Por ejemplo, si Benfica cae 1 a 0, necesitará ganar por siete tantos.

Fixture y resultados del grupo

C del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Bayern Munich 10 – 0 Auckland City.

Boca Juniors 2 – 2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Munich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors – Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Munich – Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Si Boca obtiene el segundo puesto del grupo C, avanzará a octavos de final y enfrentará al líder de la zona D que es Flamengo. El equipo brasileño se aseguró ese puesto con un gran triunfo sobre Chelsea 3 a 1 y, más allá de lo que ocurra en la última jornada, nadie podrá quitarle esa posición. Su escolta será el club inglés o Esperance de Túnez. Los Angeles FC está último sin unidades y ya quedó eliminado.

En un hipotético caso en que el club del barrio porteño de la Boca acceda hasta los cuartos, se enfrentará contra algún equipo que integra el grupo A (Inter Miami de Estados Unidos, Al Ahly de Egipto, Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal) o B (PSG de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de Estados Unidos).