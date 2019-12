Mundial de Clubes: con gol de último minuto, Liverpool derrotó a Rayados de Monterrey

Compartir

Las pretensiones de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes terminaron. Con un marcador de 1-2, el equipo dirigido por Antonio Mohamed cayó ante el poderoso Liverpool. A lo largo de este difícil encuentro, los regios tuvieron que soportar los incesantes embates de los ingleses, quienes buscaron el arco de manera consistente.

Esa presión en la cancha de Monterrey se materializó cerca del minuto 11, cuando un pase filtrado del egipcio Mohamed Salah dejó libre y frente a Barovero a Naby Keita, quien aprovechó el momento para soltar un contundente zapatazo que terminó en las redes de su rival.

A pesar de ese complicado inicio, después de una serie de rebotes en el área de Liverpool, Jesús Gallardo aprovechó que el balón estaba enfrente de él para impactarlo con una potente volea que rebotó en las manos de Alisson, lo cual resultó benéfico para Rayados, pues Rogelio Funes Mori la encontró completamente libre y únicamente aprovechó para empujarla a la red. Rayados 1-1 Liverpool.

Posteriormente, los Reds intentaron volver a tomar el control del partido a través de varias triangulaciones cerca del área que afectaron a la defensa regia, no obstante, los ataques ingleses se encontraron un Marcelo Barovero convertido en muralla para no recibir goles.

Rayados, por su parte, basaron su juego en el contragolpe, por lo que el accionar de Charly Rodríguez fue de suma relevancia. Además, las descolgadas por la parcela derecha, en donde se ubica Dorlan Pabón, generaron peligro en dos ocasiones para el equipo de Jürgen Klopp.

El trámite del partido fue favorable para la afición de estos clubes, pues aunque cerca del final del primer tiempo, ambos se se neutralizaron en el medio campo, también lograron generar llegadas de peligro, con las cuales hicieron que más de un fanáticos se levantara de su asiento.

Para el inicio complemento, Liverpool tuvo la iniciativa de ir al frente de nueva cuenta, pero Rodolfo Pizarro se encargó de cortar el ritmo vertigonoso de los ingleses a partir de la provocación de faltas. De hecho, a través de un tiro libre, Dorlan Pabón logró generar temor en la portería del brasileño Alisson, quien en más de una ocasión tuvo que emplearse a fondo para evitar que profanaran su portería.

Si bien tuvieron un inicio titubeante, en el segundo tiempo, la defensa de Rayados se comportó a la altura de la competencia, pues no permitieron que la poderosa ofensiva de Liverpool desarrollara su fútbol. Además, ante los momentos más complicados, la figura de Barovero se alzó para cuidar su meta.

Después de un tiro de esquina a favor de Liverpool y un remate de cabeza, los ingleses se encontraron con un gol, pero este fue anulado porque la atenta defensa de Rayados logró salir a tiempo para dejarlo en fuera de lugar y provocar que el gol se invalidara.

La mayor cantidad de acciones de peligro durante el segundo tiempo resultaron a favor de Rayados, quienes insistieron a través de centros al área e incluso por medio de disparos de larga distancia, los cuales metieron en problemas al conjunto de Klopp, quien al notar la dificultad por generar jugadas de gol, decidió hacer entrar a Sadio Mané, una de las figuras de su club.

Cerca del 74, Liverpool tuvo una oportunidad relevante a través de los pies de James Milner, quien llegó al área de “La pandilla” con el balón controlado. Ante las facilidades de la defensa dio un centro peligroso, el cual encontró piernas amigas, pero estas no lograron hacer llegar el esférico a las redes.

Cabe destacar que en el minuto 78, César “El cachorro” Montes, salió de cambio por molestias físicas a pesar de ser uno de los elementos más destacados en la defensiva de rayada. En su lugar entró Miguel Layún, uno de los veteranos del equipo regio.

La postura de Klopp hacia el final del complemento mostró su pretensión de ganar el partido, pues hizo ingresar a Roberto Firmino, quien concluyó el encuentro a través de un gol en el minuto 90, el cual lapidó las pretensiones del equipo mexicano de ser el primero en llegar a la final del Mundial de Clubes.

Con este resultado, Monterrey jugará por el tercer lugar de la competición en contra del Al-Hilal, conjunto que fue vencido por el Flamengo brasileño. Este partido se jugará el próximo sábado 21 de diciembre a las 8:30 horas (tiempo del centro de México).