Mundial de Clubes: con un jugador menos, el Real Madrid venció 3-1 al Pachuca

El Mundial de Clubes continuó su marcha con un duelo que prometió y cumplió. El Real Madrid venció 3-1 al Pachuca en un choque por la segunda fecha del Grupo H. Fue un gran partido del equipo español que se quedó con diez hombres antes de cumplirse los diez minutos. Pese a ello logró su primer triunfo en el torneo se ubicó como líder en su zona.

En el arranque el conjunto azteca fue más con su presión alta y el venezolano Salomón Rondón fue su carta más peligrosa en la ofensiva. El ex delantero de River Plate también aprovechó los flaquezas de la defensa del equipo Merengue y en una quedó solo frente a Thibaut Courtois, fue derribado por Ascencio, que fue expulsado por último recurso a los 7 minutos. Luego el defensor fue criticado por Courtois en una entrevista brindada en el entretiempo.

Pese al hombre de menos, el Real Madrid buscó la apertura del marcador, pero dejó espacios en el fondo que lo complicaron. Esto lo aprovechó el Pachuca que en una contra exigió dos veces a Courtois que salvó la caída de su valla ante los remates de Kenedy y Alan Bautista.

Recién a los 29 minutos el Real Madrid tuvo su primer tiro al arco con un disparo desviado de Arda Güler. Aunque seis minutos más tarde abrió el marcador luego de una gran jugada colectiva que definió Jude Bellingham.

Los mexicanos intentaron reaccionar, pero otra vez el Real Madrid golpeó. En una nueva combinación colectiva, Arda Güler amplió la diferencia con un tiro cruzado, a los 43 minutos.

En el complemento el Pachuca buscó el descuento. Lo metió en su campo al Real Madrid, pero se encontró con férrea defensa rival y no pudo quebrarlo, ya sea por intentos por abajo o centros que quedaron cortos. Tampoco Rondón tuvo el protagonismo de la etapa inicial.

Aunque con el correr de los minutos los mexicanos tuvieron más movilidad, precisión en los pases y lograron generar peligro con chances concretas. No obstante, nuevamente Courtois se vistió de héroe para mantener el cero en su arco.

Más tarde el Real Madrid logró recuperar la pelota y comenzó a salir. Jugó como sin sentir la ausencia de un futbolista y a los 70 minutos llegó el tercer tanto con una patriada de Federico Valverde, que participó en el inicio y se proyectó hasta el área contraria, nadie lo marcó y exigido llegó a marcar convertir. Fue una revancha para el uruguayo ya que en el último minuto frente al Al Hilal pateó un penal y se lo contuvo Bono.

A los 80 minutos llegó el gol del honor para el Pachuca con una media vuelta de Elías Montiel, la pelota se desvió en Aurélien Tchouaméni y Courtois quedó descolocado y nada pudo hacer. Ese tanto decoró el resultado.

Fue el primer triunfo del Real Madrid en el certamen y cabe recordar que una de sus principales figuras, Kylian Mbappé, que debió ser internado por un “cuadro agudo de gastroenteritis”.

Con esta victoria el Real Madrid quedó con 4 puntos y manda en el Grupo H. Segundo se ubica el Red Bull Salzburgo (3), que adeuda su encuentro ante el Al Hilal (1), que se disputará este domingo a las 19.00, hora de Argentina. El Pachuca, por su parte, se ubica último, sin unidades.

La última fecha de esta zona se realizará el próximo jueves y sus dos cotejos serán a las 22.00 (Argentina). El Real Madrid jugará contra el Red Bull Salzburgo en Filadelfia y el Al Hilal ante el Pachuca, en Nashville.