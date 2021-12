Mundial de clubes de vóley: UPCN no pudo en su debut

Compartir

UPCN San Juan Vóley debutó en el Campeonato Mudial de Clubes con una verdadera batalla frente a Funvic Natal, en un partido que finalizó 3 a 2 para los brasileños y que se disputó en el estadio Divino Braga de Betim, en Brasil. El representante argentino no pudo sostener el 2-0 inicial para caer en tie break con parciales de 25-21, 25-22, 20-25, 21-25 y 12-15, con Brian Melgarejo como máximo anotador de los sanjuaninos (15 puntos).

Fue un destacado primer set para los sanjuaninos, que sorprendieron al Funvic desde el ataque y la solvencia del equipo, que está afrontando su quinto Mundial de Clubes. Fabián Flores (4 puntos en el parcial) y Joan Jaraba (5) tuvieron mucha participación por el centro de la red, una vía por la que UPCN logró marcar diferencias a lo largo del segmento para adelantarse 25-21.

En el segundo parcial, cuando la diferencia era mínima, Guillén usó al bloqueo primero y sumó desde el servicio después para que UPCN pudiera escaparse 16-13. Los sanjuaninos cayeron ante el bloqueo en el punto más largo del set y obligaron a un tiempo técnico (21-21). Luego, un ataque largo le dio a UPCN el primer set ball y un saque a la red selló el 25-22 para ventaja de 2-0.

En el tercer tramo, Funvic mejoró su postura en bloqueo y aprovechó un par de errores de UPCN para alejarse 10-16. Un par de bloqueos y un ace estiraron la diferencia (10-19). Si bien Fabián Armoa movió el banco casi por completo, el parcial de 10-6 no fue suficiente y Funvic descontó con un marcador de 20-25.

En un juego con mucho volumen, Funvic se hizo más fuerte y se distanció 4-8 en el inicio el cuarto set. A UPCN le costó recuperar el juego de las baterías iniciales (10-15), pero no obstante pudo achicar la brecha y llegar al sprint final apenas dos puntos abajo. Sin embargo, Patrick y Gabriel siguieron intratables y el conjunto brasileño ganó 25-21, forzando el tie break.

En la quinta manga, el juego fue punto a punto hasta el 6-6, cuando desde el bloqueo Funvic logró desnivelar y luego generar una brecha para quedar 11-7. Entonces, Franco Cáceres y Agustín Gallardo descontaron para mantener la ilusión, pero nuevamente sumó Funvic y un ataque de Krauchuk puso a su equipo match ball (14-10). Un saque errado de Murilo y un punto de Melgarejo tras un tremendo rally dejaron a los sanjuaninos a dos tantos del empate, pero Gabriel jugó con el manos y afuera y Funvic ganó 15-12.

