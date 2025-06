Mundial de Clubes: Real Madrid empató 1-1 en su debut ante Al Hilal de Arabia Saudita

Real Madrid, con Xabi Alonso como entrenador, no pasó del empate (1-1) en su debut en el Mundial de Clubes frente al Al Hilal de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami y con un correcto arbitraje del argentino Facundo Tello.

Gonzalo García adelantó al Madrid a los 34 minutos tras una asistencia de Rodrygo, pero a los 40 igualó de penal el portugués Ruben Neves para el elenco árabe. El Merengue tuvo la victoria a los 90, pero el arquero Bono le atajó un penal a Federico Valverde.

El conjunto árabe, comandado por el italiano Simone Inzaghi, fue el que tomó la iniciativa del partido con dos jugadas peligrosas en los primeros 5 minutos de partido. El belga Thibaut Courtois debió frenar un disparo lejano y en la siguiente acción Federico Valverde cometió una infracción cerca de la medialuna del área.

A los 10 volvió a salvarse el Merengue con un centro peligroso al centro del área del saudí Nasser Aldawsari, quien encontró al brasileño Marcos Leonardo. Su remate pasó pegado al poste de Courtois.

El conjunto español sufrió la ausencia de Kylian Mbappé en el ataque (el francés padece un resfrío) y no generó demasiadas situaciones de riesgo contra el arco defendido por el marroquí Bono. Hasta el descanso por hidratación, el Madrid solamente pateó una vez al arco con un disparo débil de Raúl Asencio.

En su primera llegada con profundidad, Real Madrid abrió el marcador a los 34 minutos gracias a un contragolpe perfecto que encabezó Gonzalo García. El reemplazante de Mbappé tocó para Rodrygo, quien envió un centro perfecto para el delantero de 21 años, que definió ante Bono para el 1-0.

A los 40 minutos, Al Hilal consiguió el empate luego de un insólito error defensivo de Raúl Asencio, quien tomó de la cintura a Marcos Leonardo y lo derribó dentro del área. Facundo Tello no dudó y marcó el correspondiente penal que cambió por gol el portugués Ruben Neves tras ejecutar al medio del arco de Courtois.

Pero el equipo saudí fue por más y sometió hasta el último minuto del primer tiempo al conjunto español y Salem Al Dawsari estuvo a punto de coronar una gran jugada colectiva. Su disparo se fue levemente desviado tras rozar en un jugador merengue.

En el inicio del complemento, los de Xabi Alonso casi marcan el segundo tanto luego de un remate del turco Arda Güller (recién ingresado). La pelota rebotó en el travesaño y en el rebote, Gonzalo García no pudo darle dirección a su cabezazo, que terminó controlando Bono.

Pero a los 52 minutos, otra equivocación en el fondo del Real Madrid casi le cuesta caro. Un mal rechazo de Dean Huijsen le permitió a Marcos Leonardo quedar cara a cara con Courtois. Sin embargo, el delantero brasileño terminó rematando afuera, desperdiciando una oportunidad inmejorable para Al Hilal.

El desgaste por el calor reinante en Miami fue desgastando a ambos equipos, que bajaron notoriamente su intensidad, pero Real Madrid no dejó de intentar el desnivel a través de sus individualidades ante un rival compacto y agresivo a la hora de contragolpear.

Sobre el final llegaron más emociones. Una infracción revisada por el VAR tras un manotazo de Moteb Al-Harbi contra el rostro de Víctor Muñoz dentro del área generó la intervención de Tello, quien terminó sancionando el penal para el Real Madrid. Sin embargo, Federico Valverde remató débil a la derecha de Bono, quien atajó el remate.

En la siguiente jornada del Grupo H, Real Madrid se enfrentará al Pachuca y Al Hilal buscará su primera victoria ante el RB Salzburgo de Austria el próximo 22 de junio.