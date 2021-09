Mundial de futsal: Argentina derrotó a Brasil y va por el bicampeonato

Compartir

La «Albiceleste» venció 2 a 1 a la «verdeamarelha», en el clásico sudamericano en una de las semifinales del campeonato que se disputa en Lituania. Vaporaki y Borruto anotaron los tantos para el actual defensor del título.

El seleccionado argentino de futsal derrotó este miércoles por primera vez en un Mundial a Brasil, ganador de cinco de las nueve ediciones, por 2-1 en la semifinal, y el domingo buscará revalidar el título ante Portugal o Kazajistán.

En la previa, la FIFA había definido a este duelo como “una semifinal que se presenta más grandiosa que las ocho finales de las anteriores ediciones de la Copa Mundial”. Frente a frente estaban los dos gigantes sudamericanos. Brasil, respaldado por la historia: ganador de cinco de los ocho Mundiales de la especialidad y vencedor en los cinco enfrentamientos contra Argentina en esta competición. La Albiceleste, con el aval del pasado más cercano: campeón en Colombia 2016 y victorioso ante la Verdeamarela en el último choque entre ambos, en la final del torneo clasificatorio para Lituania 2021 en Río Grande do Sul.

Los primeros minutos no fueron una exhibición de virtuosismo, pero sí una batalla táctica en la que no faltaron los roces. Los dos conjuntos impusieron una intensa presión que hizo difícil gestar maniobras de riesgo, más allá de un bombazo de Pito que fue repelido por el poste izquierdo del arco defendido por Nicolás Sarmiento. Argentina respondió con un tiro libre de Leandro Cuzzolino que obligó al arquero Guitta a estirarse para evitar el primer tanto y con un remate desde media distancia de Ángel Claudino que también hizo trabajar al guardavalla.

Sin imponer una clara superioridad, el equipo dirigido por Matías Lucuix aprovechó el bache en el que ingresó su adversario cuando promediaba el primer capítulo, pisó el acelerador y sacó una ventaja valiosa en una ráfaga. Primero a través de Constantino Vaporaki, quien empujó a centímetros de la línea de sentencia tras un remate cruzado de Cristian Borruto. Y luego por intermedio de Borruto, tras un pase larguísimo de Vaporaki y una asistencia a pura precisión de Maximiliano Rescia. Pero Ferrao, en una maniobra de estrategia en un córner, descontó y mandó al descanso a la Verdeamarela con un panorama mejor.

Tras un primer tiempo muy desgastante para Argentina, Brasil salió con todo en el complemento, pero no consiguió sacar rédito de esa superioridad inicial porque chocó contra una sólida defensa y la seguridad de Sarmiento. De a poco, el equipo de Lucuix fue superando el asedio y planteó un juego de golpe por golpe.

Los últimos minutos fueron de resistencia pura mientras Brasil ya utilizaba a Dyego como arquero-jugador. Con una defensa granítica plantada cada vez más cerca de sus tres palos y con un guardavalla que nunca se equivocó, Argentina soportó el asedio y se metió otra vez en la final de un Mundial. Ahora espera por Portugal.

