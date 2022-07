Mundial de Hockey: Las Leonas aplastaron a Canadá por 7-1

Compartir

Las Leonas se metieron entre las ocho mejores del torneo al ganar en forma invicta el Grupo C, luego de sus triunfos sobre Corea de Sur (4-0), España (4-1) y el elenco norteamericano (7-1).

Las canadienses abrieron el marcadora los 6 minutos del inicio con un gol de Grace Demotte, pero las argentinas igualaron cuatro minutos después y dominaron el resto del encuentro, que se jugó en el Estadio Olimpico de Terrassa.

Los goles del equipo dirigido por Fernando Ferrara fueron convertidos por Julieta Jankunas (a los 10 minutos), Vicky Granatto (16´), Majo Granatto (21′), Agustina Albertario (32′), María Emilia Forcherio (40′) y Agustina Gorzelany (a los 48′ y 51′).

El próximo compromiso de Las Leonas será el miércoles 13 de julio a las 21:30 (horario local) por un lugar en las semifinales. Como todavía no se cerró el Grupo D, Argentina no tiene un rival definido, aunque sabe que saldrá de uno de los mejores segundos o terceros que disputarán los octavos de final.

“El objetivo es llegar lo más lejos posible en el Mundial. Al nivel lo veo bien para pelear y tratar de competir para lo mejor. Pero somos conscientes de que tenemos que jugar partido a partido”, aseguró Ferrara.

Después de ganar la Copa Panamericana y la FIH Pro League en forma invicta (con 13 victorias y sólo tres empates), Las Leonas siguen con la racha positiva en 2022. Sin embargo, Países Bajos es el actual bicampeón mundial y olímpico, y es el máximo favorito. “Desde Río 2016 hasta ahora, Países Bajos ganó todo menos la Pro League de este año, que la ganamos nosotros. Los dos somos favoritos pero es clave seguir pensando partido a partido. Ahora tenemos que pensar en los cuartos de final, que es lo que viene”, concluyó el estratega de 53 años.

El seleccionado nacional, medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que este año ganó la FIH Pro League sin derrotas, buscan su tercer título mundial, después de haber sido campeonas en Perth 2002 y Rosario 2010.

