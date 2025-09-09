Mundial de Vóleibol 2025: Argentina expectante ante el debut en Filipinas

La Selección masculina debutará el 14 de septiembre frente a Finlandia en Filipinas, en el marco de un torneo renovado que contará con 32 países y formato de eliminación directa desde octavos de final.

El equipo argentino ya está instalado en Filipinas para afrontar el Mundial de Vóleibol Masculino 2025, certamen en el que buscará ser protagonista y volver a subirse al podio. El torneo se disputará entre el 12 y el 28 de septiembre, en medio de un proceso de recambio tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

La “Albiceleste” integra el Grupo C junto a Finlandia, Corea del Sur y Francia, bicampeón olímpico y uno de los grandes candidatos al título.

Fixture de Argentina en el Grupo C

Argentina vs. Finlandia – Domingo 14/9 a las 10.30

Argentina vs. Corea del Sur – Martes 16/9 a las 10.30

Francia vs. Argentina – Jueves 18/9 a las 18.00

Los dos primeros de la zona clasificarán a los octavos de final, donde se cruzarán con rivales del Grupo F (Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia).

Esta edición marcará el estreno de la nueva versión del Mundial, que se jugará cada dos años y contará con 32 participantes. El esquema será similar al del fútbol: fase de grupos con tres partidos por equipo y cruces de eliminación directa a partir de los octavos.

El seleccionado dirigido por Marcelo Méndez encara la cita con una base renovada y mayoría de jóvenes. Tras el retiro de Bruno Lima, el liderazgo recae en Luciano De Cecco, que a los 37 años volverá a vestir la celeste y blanca para disputar su sexto Mundial.Entre los nombres destacados aparecen Agustín Loser, Nicolás Zerba, Luciano Palonsky, Manuel Armoa y el líbero Santiago Danani, junto a promesas como Luciano Vicentín y Ignacio Luengas.

La Argentina participó en 12 de las 20 ediciones del torneo. Su mejor actuación fue el tercer puesto en 1982, jugado en el país. Además, alcanzó el sexto lugar en Brasil 1990 y en Argentina 2002. En la última edición, Polonia-Eslovenia 2022, fue octava tras caer en cuartos de final.