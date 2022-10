Mundial de Vóley: Las Panteras fueron superadas por Bélgica en sets corridos

Compartir

Linkedin Print

En Rotterdam, Las Panteras perdieron contra Bélgica por 3 a 0, con parciales de 25-16, 25-23 y 25-23, con Erika Mercado y Yamila Nizetich, máximas anotadoras nacionales con 12 puntos. Este viernes, a las 12:15 del mediodía, la tercera presentación en la segunda fase contra Italia con transmisión en vivo por ESPN 3 y Star +.

En el primer set, después de un arranque levemente parejo, Bélgica sacó importantes ventajas en base a un juego sólido desde el saque y, sobre todo, el contraataque para ir mejorando la diferencia. Herbots estuvo imparable y con 14 puntos en este parcial le dio el triunfo a las belgas por 25-16.

En el segundo parcial, después de empezar abajo 5-2, Las Panteras lograron un parcial de 8-0 con una mejora en ataque y ante un rival más errático para el 10-5. Argentina sostuvo esa supremacía hasta el 16-13 después de un gran ataque de Herrera, pero las europeas aprovecharon una buena rotación desde el saque y contra para equilibrarlo. Incluso y ya repartiendo más el juego y ante un equipo argentino más impreciso, Bélgica se despegó 22-19 y en una definición ajustada, Herbots selló el 25-23.

Para el tercer set, Salinas quedó como titular en el equipo argentino y el comienzo fue punto a punto. Argentina encontró efectividad por el centro y con Mercado y Bélgica respondió con Herbots para el 10-10. Con más protagonismo de Nizetich y Salinas, la Selección jugó de igual a igual para un desarrollo muy equilibrado hasta el final (22-22). Finalmente, con un buen cierre por el centro, Bélgica lo ganó 25-23.

Argentina: Victoria Mayer (3), Erika Mercado (12), Candelaria Herrera (5), Bianca Farriol (6), Yamila Nizetich (12), Daniela Bulaich (8). Líberos: Tatiana Rizzo y Agostina Pelozo. DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Sabrina Germanier (-), Bianca Cugno (-), Candela Salinas (3).

Bélgica: Nathalie Lemmens (5), Marlies Janssens (8), Silke Van Avermaet (6), Jutta Van de Vyver (), Britt Herbots (28), Celine Van Gestel (8). Líbero: Britt Rampelberg. DT: Gert Vande Broek. Ingresaron: Elise Van Gas (-), Jodie Guilliams (2).

Fixture segunda ronda:

Argentina vs Países Bajos 1-3

Argentina vs Belgica 0-3

07/10 12:15 Argentina vs Italia

09/10 13:30 Argentina vs Puerto Rico

Compartir

Linkedin Print