Mundial Femenino: Las Panteras ganaron un juego clave ante República Checa

Por la primera fase del Mundial en Países Bajos, Las Panteras derrotaron a República Checa por 3 a 1, con parciales de 25-20, 20-25, 25-22 y 25-22, en una victoria importantísima en Arnhem. Candelaria Herrera, máxima anotadora y figura con 17 puntos. Este viernes a las 13, otro partido clave frente a Colombia.

El arranque de partido fue en gran nivel por parte de Las Panteras, que a pesar de una desventaja inicial, crecieron notablemente en el juego en ataque y contra para sacar diferencias. Bulaich y Herrera fueron protagonistas y Argentina lo resolvió 25-20.

El segundo parcial arrancó muy parejo. Después del 9 iguales, Argentina se despegó 14-12 y 16-13 con mayor solidez en ataque y más protagonismo de Mercado y Nizetich. No obstante, cuando parecía mejor la Selección, República Checa contó con un buen pasaje desde el servicio y cerró mejor en la contra para empatarlo en 18 y definirlo 25-20.

En el tercer set fue punto a punto hasta el 10 iguales cuando Las Panteras fueron más regulares para despegarse 15-11. No obstante Checa volcó su juego con su capitana Kossanyiova y más tarde Orvosova acompañó bien para el empate en 20. En el cierre, Nizetich y Herrera se destacaron para el 25-22 argentino.

El cuarto capítulo no dejó de ser parejo y después de un inicio punto a punto, las dirigidas por Hernán Ferraro se despegaron 15-13. Más tarde, las europeas volvieron a correr de atrás y pasaron al frente por la mínima diferencia, pero Argentina no bajó los brazos. Con Mayor presionando con su saque, Las Panteras sacaron ventaja de 24-20 tras una contra de Bulaich y otra de Farriol. Finalmente, otra buena intervención de Bulaich le dio el triunfo 25-22.

Argentina: Victoria Mayer (1), Erika Mercado (15), Bianca Farriol (7), Candelaria Herrera (17), Daniela Bulaich (14), Yamila Nizetich (16). Líberos: Tatiana Rizzo y Agostina Pelozo. DT: Hernán Ferraro. Ingresaron: Candela Salinas, Emilce Sosa.

República Checa: Katerina Valkova (3), Andrea Kossanyiova (16), Michaela Mlejnkova (15), Ela Koulisiani (7), Pavlina Simanova (4), Gabriela Orvosova (17). Líbero: Daniela Digrinova. DT: Ioannis Athanasopoulos. Ingresaron: Eva Hodanova, Petra Kojdova, Simona Bajusz.

