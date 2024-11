Mundial Sub 20: FIFA confirmo las cuatro sedes

El evento demandará US$ 45 millones en mejoras de estadios y campos de entrenamiento en el centro del país.

Después de casi cuatro décadas, Chile volverá a ser el escenario del Mundial Sub-20, un evento que promete emociones en el ámbito futbolístico y desafíos en materia organizativa. En el corazón de los preparativos, el país afina detalles para recibir a 24 selecciones juveniles, mientras enfrenta ajustes en las sedes y define un ambicioso plan de inversiones para garantizar el éxito del torneo.

Mundial Sub 20 de

Chile: las 4 sedes

confirmadas

La FIFA confirmó que solo cuatro estadios albergarán el campeonato, descartando al Estadio Sausalito de Viña del Mar por incumplir con los plazos para las obras necesarias. Según explicó Roberto Grassi, jefe de Campeonatos Juveniles de la FIFA, “entendemos que no es posible finalizar la renovación del Estadio Sausalito en el tiempo que falta para el inicio de la competición”. Las sedes definitivas serán el Estadio Nacional (Santiago), El Teniente (Rancagua), el Fiscal (Talca) y el Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

La organización del evento demandará una inversión total de US$ 45.000.000, de los cuales US$ 20 millones provendrán de la FIFA, mientras que el resto será cubierto por el Estado chileno. Estos fondos estarán destinados tanto a mejoras en estadios como a la renovación de campos de entrenamiento. “La FIFA está preocupada por las canchas de entrenamiento; ahí hay que invertir, y quedará para nuestro fútbol”, subrayó Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile.

Además del equipo anfitrión, ya están clasificadas España, Francia, Italia, Ucrania, México, Estados Unidos, Panamá, Noruega, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y Cuba. Argentina, por su parte, deberá garantizar su lugar a través del Sudamericano Sub 20 próximo. Estas selecciones buscarán brillar en un campeonato que en 1987 coronó a Yugoslavia como campeón en la primera edición organizada por Chile.

¿Cuándo se disputará

el Mundial Sub 20

de Chile en 2025?

El Mundial Sub 20 ya tiene fechas confirmadas: se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En preparación para el evento, han comenzado las obras en diversos estadios, como el Fiscal de Talca. La gran novedad será el Estadio Nacional, que contará con una moderna cancha híbrida, prometiendo ser uno de los principales atractivos del torneo.