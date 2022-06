Municipal de Laguna Blanca ascendió al Nacional B de Menores

Compartir

El equipo de Municipal de Laguna Blanca cumplió una destacada participación en el Campeonato Nacional de Menores C desarrollado en San Nicolás.

Los formoseños consiguieron el ascenso al Nacional B al superar 28 – 20 al Colegio Angloamericano de Córdoba en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Luego de perder en semifinales ante Ferro de Concordia, los dirigidos por Nicolas Gonzalez tenían una chance más para lograr uno de los tres ascensos en juego y no lo desaprovecharon.

Los lagunenses fueron parte del Grupo B donde terminaron en el segundo lugar con 7 puntos producto de dos victorias y una derrota. En cuartos de final superaron a Muzio y en semifinales fue derrota ante Ferro de Concordia.

La Cantera y Huracán los campeones

La Cantera de Mar del Plata le ganó a Ferro de Concordia 22:20 en la final masculina, mientras que Huracán de Parque Patricios hizo lo propio ante el local Belgrano 29:20 en la femenina. Los varones de Laguna Blanca de Formosa y las mujeres de Ferro de Concordia se quedaron con los terceros puestos de los torneos.

Saldo de un título para un representante de la Asociación Atlántica y otro para FeMeBal en el cierre de la 7° edición del Nacional de Clubes Menores «C» “Profesor Nicolás Ferrara” que durante seis días se disputo en San Nicolás. Bajo un gran ambiente de público en el club Somisa, sede principal del torneo, La Cantera y Huracán se adjudicaron los dos títulos de forma invicta.

El CASBA (Club Atlético Social Buenos Aires) fue la otra sede de una competencia que tuvo protagonismo de doce afiliadas a la Confederación Argentina de Handball. Las dos finales, además de las cuatro semifinales del viernes, tuvieron transmisión en vivo desde el canal de You Tube de AsBalNor.

Laguna Blanca, que venció a Colegio Angloamericano de Córdoba 28:21 en el torneo masculino, y Ferro de Concordia, que superó a Porvenir Talleres 28:26 en el femenino, se subieron a los podios de un certamen que fue organizado por la Asociación de Balonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires (ASBalNor) bajo la supervisión de la CAH.

En la definición del torneo masculino, La Cantera dio una muestra de carácter para revertir una final que comenzó muy esquiva con un parcial 4:9 en 7 minutos, pero que con un gran segundo tiempo pudo dar vuelta y consagrarse campeón. Tras el 9:12 al entretiempo, el conjunto marplatense consiguió un parcial 6:1 en el arranque del complemento que fue determinante para lo que sería el resultado final 22:20. Lucas Gayoso y Francisco Isacch con 7 tantos fueron los goleadores del club representante de la Asociación Atlántica.

El camino de La Cantera rumbo al título que lo ganó de forma invicta comenzó con victorias en el Grupo A frente a SOYEM de Bariloche 39:27 y Sportivo Rivadavia de Jujuy 36:31, para luego superar en cuartos de final a Independiente de Chivilcoy 26:23, en semifinales a Angloamericano 32:20 y cerrar con triunfo ante Estudiantes en lo que fue el partido más cerrado del torneo.

Huracán, en la final femenina, se impuso con amplitud ante las locales de Belgrano confirmando un gran torneo que no solo concretó con cinco victorias en igual cantidad de presentaciones si no también que lo hizo con autoridad en cada uno de ellos. En el partido decisivo, un parcial 6:0 promediando el primer tiempo tras diez minutos iniciales de paridad y con el 4:3 para Belgrano, marcó la tendencia favorable al equipo de FeMeBal. Luego del 14:10 al descanso, Huracán fue manejando perfectamente la diferencia para imponerse 29:20 con Catalina Losarcos, máxima goleadora de la final con 9 tantos, como gran figura.

Rumbo a la consagración, el «Globo» le ganó a Porteño Bragado 28:18, a Estudiantes Unidos de Pehaujó 45:22 y a Belgrano de San Nicolás 32:23. Tras avanzar como líder del Grupo B, venció en semifinales a Ferro de Concordia 28:21 para cerrar con otro triunfo ante el club local de Belgrano.

