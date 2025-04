Municipal de Laguna Blanca entre los 8 mejores del Nacional Menores de Mendoza

Finalizada la fase de grupos, once de las veinticuatro afiliadas participantes tendrán al menos un representante en la lucha por los títulos del multitudinario evento que se celebra hasta el sábado en Ciudad de Mendoza y en la localidad de General Alvear.

Tras otros 31 apasionantes encuentros disputados en la tercera jornada de competencia, quedaron definidos los distintos cruces de cuartos de final de los cuatro torneos en juego. La segunda fase de los campeonatos tendrá protagonismo de clubes de FeMeBal, AsAmBal, Fecobal, Atlántica, Chubut, Mendoza, Río Negro,

En el Nacional A, Sedalo, Escuela Municipal de Riestra, Club Arroyito de Córdoba, Estudiantes L.P, Municipalidad de San Miguel, Municipalidad de Tupungato, Barrio Parque de Córdoba y Cideco jugarán los cuartos de final femenino, mientras que S.A.G. Villa Ballester, ACHA de Mar del Plata, A.A.C.F. Quilmes, Universidad de Cuyo, Estudiantes L.P, Unión Lineal Sur de Río Negro, Vélez Sarsfield y Altamira de Necochea lo harán en el masculino.

En el B, los cuartos tendrán protagonismo de las chicas de All Boys, Handball Necochea, Nueva Generación de Chubut, Nuestra Señora de Luján, San Telmo, Deportivo Kaizen de Chubut, Municipalidad de Maipú y Panteras Patagones al igual que los varones de Municipalidad de Luján de Cuyo, Handball La Patriada, Defensa y Justicia, Chaco For Ever, Nueva Generación de Chubut, Club Germano de Misiones, Municipalidad de Alvear y Laguna Blanca de Formosa.