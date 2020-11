Municipales de Formosa también están incluido en el incremento del 5 %

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, anunció que los trabajadores de la Municipalidad también cobraran el incremento del 5% por tres meses que anunció el Gobernador de la provincia.

“Hubo una reunión previa con los 37 intendentes y presidentes de Comisión de Fomento y el Gobernador donde manifestó que iba aportar el 5% de aumento para todas las comunas del municipio de los meses de noviembre, diciembre, enero y proporcional del aguinaldo, independientemente si cada municipio podía o no abonar teniendo en cuenta que algunas comunas son más pequeñas y muchas veces le cuesta llegar a cubrir ese aumento”, contó.

El Intendente de la ciudad informó que el incremento se va a dar a partir de este mes y se va a cobrar los primeros días de diciembre donde estaría incluido ese 5% que viene a sumarse al 20% que se dio en diferentes etapas.

“El aporte que nos da la provincia es por tres meses después cada uno tendrá que continuar con ese aumento o se verá cómo se puede efectivizar, pero estos tres meses todos los municipios tiene garantizado sobre su base salarial este incremento”, dijo.

Al respecto del anunció de la recategorización de los agentes municipales desde los 10 años de antigüedad de casi mil empleados, sostuvo que “cuando fue al campaña en el año 2019 se habló con los empleados sobre la recategorización, que era un tema que nos preocupaba porque hace muchos años estaban con la misma categoría en el plantel municipal”.

“Entonces se tomó la decisión de recategorizar dependiendo a la antigüedad de cada empleado municipal y también en el caso particular en el 2011 hubo un ingresos de los jornalizados a planta permanente, de los cuales habían quedado 15 empleados fuera de eso; como también las personas que trabajan en recolección de basuras o hacen un trabajo insalubre, si bien ellos cobran un plus por eso desde el 2004 no se actualizaba y estaba en 3 pesos por día trabajado lo llevamos a 53 pesos con un 1700% de aumento”, detalló.

“Por lo que estamos muy contentos con esta medida, es una manera de contribuir por todo lo que ellos hacen por la ciudad, porque desde que uno se levanta ve a un municipal trabajando y cuando se acuesta también ve a un municipal trabajando, entonces esto es un reconocimiento a su esfuerzo y también un reconocimiento que las comunidades observan y comprende al trabajador municipal por el esfuerzo que hace para llevar adelante la ciudad”, resaltó.

Vale recordar que el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, anunció la recategorización de casi mil empleados municipales de mayor antigüedad, a partir del 1 de enero del año próximo, el aumento de adicionales por trabajo insalubre y la regularización de sumas no remunerativas, entre otros beneficios, como un “acto de estricta justicia social”.

El listado de franjas de trabajadores que se recategorizarán a partir del 1 de enero de 2021 de la siguiente manera: entre los 10 y 14 años de antigüedad se promueve a la categoría 19; entre los 15 y 19 años de antigüedad se promueve a la categoría 21; entre los 20 y 25 años de antigüedad se promueve a la categoría 22; y con más de 25 años de antigüedad se promueve a la categoría 23.

Y a los que tienen categoría 14 desde hace más de 25 años pasarlos a la categoría 23.

Esta medida beneficia a casi mil empleados municipales, señalándose que la última recategorización otorgada por la Municipalidad fue el 1 de noviembre de 2011 y solo alcanzó al personal con más de 20 años de antigüedad.

También se pasa a planta permanente a un grupo de trabajadoras y trabajadores que no fueron incluidos en ese beneficio, anunció el jefe comunal.

Además, mencionó que para quienes trabajan en tareas insalubres habrá un aumento de más de mil setecientos por ciento, pasando de tres pesos a cincuenta y tres pesos por día.

Compartir

Linkedin Print