Municipales de Ibarreta solo percibieron el 65% de sus haberes

Víctor Chaván, secretario administrativo Seccional ATE Ibarreta comentó al Grupo de Medios TVO que en el Municipio pagó solo «el 65% del sueldo» mientras que «el 35% restante el Intendente nos dijo que iba a estar abonando en el trascurso de esta semana pero hasta el momento no lo hizo, y por eso estamos trabajando con nuestros compañeros para ver qué medidas vamos a tomar al respecto».

Al ser consultado por la respuesta que le dio su Jefe Comunal ante lo sucedido aseveró: «el Intendente nos dijo que bajó la coparticipación y que la plata no alcanzaba, por eso pidió unos días para poder juntar y pagar lo que faltaba».

Seguidamente indicó que para este tipo de recorte no hubo discriminación entre empleados. Ya que «todos sufrimos el ajuste, es decir los trabajadores jornalizados y los de planta permanente».

«En el Municipio estamos haciendo los servicios normalmente pero con reducción de personal, aquellas personas que integran el grupo de riesgo sacaron sus respectivas licencias», aclaró Chavan.

«Todavía no tenemos novedades del 35 % del sueldo que falta que nos abonen. Ahora estamos viendo con los compañeros qué medidas vamos a tomar; como no podemos juntarnos físicamente nos comunicamos a través de whatsapp para consensuar acciones», cerró diciendo el mismo.