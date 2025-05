«Municipales del interior trabajan por medio kilo de carne al día»

La situación salarial de los trabajadores municipales del interior provincial sigue siendo alarmante. No es una novedad ni un hallazgo reciente: los empleados municipales de pequeñas localidades y comisiones de fomento sobreviven con sueldos que rozan la indigencia, sin perspectivas reales de mejora mientras la desigualdad crece.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Carlos Villasanti, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comentó que visitó este sábado la localidad de Estanislao del Campo, en el oeste provincial, y trazó un panorama desolador tras mantener una asamblea con empleados del Concejo Deliberante y del Ejecutivo municipal.

«Nos encontramos con esta triste realidad. Fuimos porque tenemos afiliados allí, y debíamos esa visita desde hacía semanas. Lo que surgió en la asamblea, como tema central, fue el salarial», relató Villasanti. Los números son crudos: empleados de planta permanente, con más de 10 años de antigüedad y categoría 20, cobran apenas 150.000 pesos mensuales. Y los trabajadores jornalizados, aún peor: «Uno nos mostró su recibo, cobra 87.000 pesos en blanco».

La situación se agrava cuando se compara con los precios básicos de consumo. Villasanti preguntó en la asamblea cuánto cuesta un kilo de carne en la zona. «Entre 6.000 y 7.000 pesos, según dónde se compre. Hicimos la cuenta y ese compañero está trabajando por medio kilo de carne al día», ejemplificó.

La asignación familiar por hijo se paga a solo 8.000 pesos, «la quinta parte de lo que debería ser», apuntó el dirigente sindical. A esto se suma el encarecimiento del costo de vida en las zonas más alejadas de la capital provincial, donde alimentos y productos esenciales se venden a precios más altos.

“Cuando uno ve esto, se pregunta si el hijo de ese trabajador tiene las mismas oportunidades. ¿Puede acceder a la universidad? ¿Tiene la posibilidad de un ascenso social real? Lo vemos muy lejos de esta realidad”, sostuvo Villasanti.

El dirigente criticó también la actitud de algunos jefes comunales y referentes políticos: «Mientras los intendentes cambian camionetas, compran campos o departamentos, nuestros compañeros no pueden ni cambiar la cámara de la bicicleta. A mí me daría vergüenza defender esta política con trabajadores que ganan esa miseria».

Desde ATE, se impulsará la organización sindical en Estanislao del Campo, comenzando con la elección de delegados y el fortalecimiento de la representación gremial. «La salida no es individual, es colectiva. La única herramienta que tienen los trabajadores es la organización», concluyó Villasanti, anticipando una lucha que no será fácil, pero que se vuelve urgente frente a tanta desigualdad.