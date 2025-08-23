Municipalidad de El Colorado: TRABAJAN EN EL REORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO



EL COLORADO. A partir de la situación que se viene planteando en esta comunidad con el comercio formal y los vendedores ambulantes, la Dirección de Comercio, a cargo del Lic. Ronaldo Hasne, se dieron a conocer la mecánica de trabajo para escuchar y atender el planteamiento de todos los sectores.

Hasne justificó en “el llamativo incremento de familias coloradenses que en medio de la crisis económica que parece ir en aumento, buscando realizar la comercialización de diferentes productos en la vía pública. En la diversidad, aparecen frutas, verduras, y otro tipo de productos comestibles y hasta la elaboración casera de productos panificados”.

Hasne describió que “esta es una situación en la que notamos el incremento importante de muchas familias que adoptan estas medidas como una estrategia de supervivencia. Tiene que ver con la crisis social y económica que viene atravesando nuestro país y con las políticas públicas del Gobierno del Presidente Javier Miley”, sentenció.

Agregó que “en este marco, con funcionarios públicos de la Municipalidad de El Colorado y con la Dirección de Comercio y fundamentalmente con las facultares de llevar adelante un reordenamiento del espacio público, que hay que proteger y cuidar, teniendo en cuenta no solamente la normativa, sino también al sector formal de la economía, que es de los comercios que tributan en El Colorado y que tienen habilitado su negocio. Por tanto, nos exigen una competencia leal”.

El Jefe de Comercio define como “una situación compleja y conflictiva, que nos demanda ser creativos e inteligentes, para avanzar con una mano en la normativa y la otra en la situación económica y social, pensando en la gente que necesita trabajar, a quienes podamos brindarles una alternativa real y concreta a los actores de la economía popular”.

En un hilo delgado, los funcionarios tienen que tejer alternativas y las respuestas que pueda traer soluciones a todos los sectores. Para ello aseguran que “hay una decisión política que baja desde el propio Intendente Mario Brignole y el acompañamiento del Presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, junto al Bloque del PJ, para lo cual se han adquirido en las últimas horas, insumos y herramientas, para crear y generar ferias itinerantes, donde nuclear a los productores que hoy están utilizando el espacio público y la vía pública, a quienes se les asignaría un lugar controlado bromatológicamente donde además puedan estar cómodos y seguros”. Así buscan crear un espacio donde comercializar, “siempre con las restricciones del caso, ya que pretendemos que no se genere una venta indefinida de productos, teniendo en cuenta que se busca evitar una reventa indefinida de productos que no podemos permitir. Tenemos que regular eso y ser inteligentes para no descuidar el trabajo del sector formal de la economía”.

Finalmente, el titular de la Dirección de Comercio dijo que “la decisión está tomada; es un programa en el que ya estamos trabajando en el reordenamiento en que venimos trabajando desde fines del mes de junio; conversando, relevando y planificando las acciones, tratando de encontrar una solución a esta situación”, expresó el funcionario.