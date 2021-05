Municipalidad de Formosa: el Centro de Atención al Vecino funciona de manera normal

Compartir

Linkedin Print

Desde el municipio capitalino informaron que todas las consultas, solicitudes y trámites de servicios comunales no presenciales se siguen recibiendo a través de las distintas vías de comunicación del Centro de Atención al Vecino (CAV).

Esta modalidad de atención tiene como objetivo principal que las personas permanezcan en sus hogares, contribuyendo al cuidado de la salud de la comunidad en este tiempo de pandemia.

Al respecto, la coordinadora del CAV, Anahí Fleitas, explicó en ese marco que los vecinos y vecinas pueden comunicarse para consultas, trámites y reclamos al número 0800-9999-147, o bien por medio del correo electrónico al usuario: atenciónalvecino@formosatuciudad.gob.ar.

“Todas las áreas de la Municipalidad trabajan con mucha responsabilidad, tomando los recaudos necesarios para cuidar a nuestros vecinos y que salgan lo menos posible de sus hogares. Para ello, está disponible el servicio de atención al vecino, con el que venimos trabajando desde su implementación, para que puedan comunicarse sin poner en riesgo su salud y la de su familia”, insistió Fleitas.

Seguidamente, indicó: “Todo lo que tenga que ver con las distintas dependencias municipales, que no sea necesario que el vecino acuda en forma presencial, las atendemos a través de nuestro número 0800-9999-147, en el horario de 8 a 13 y de 17 a 20, y de ser necesario los contactamos con los respectivos responsables de áreas a fin de solucionar la situación planteada, ya que es nuestro objetivo poder satisfacer todas las necesidades e inquietudes de los vecinos y vecinas de manera eficiente”.

En ese sentido, señaló que la Secretaría de Obras Públicas estará atendiendo en los horarios de 8 a 12 y de 15 a 19, sólo para los siguientes trámites: estudio de dominio o certificado de factibilidad para trámites de habilitaciones comerciales; estudio de dominio y atención para trámite de PROCREAR y trámites de inhumaciones. En el caso de cementerios, estarán cerrados para visitas y sólo se harán las inhumaciones con familiares directos.

Los Juzgados de Faltas atenderán sólo en el horario de 8 a 12, con guardias mínimas para trámites como: retención de licencias y vehículos, clausuras del área de Bromatología y urgencias derivadas de otras áreas municipales. Además, se suspenden los plazos procesales de las causas en trámites para citaciones realizadas en el marco de la Ordenanza Nº 7864/20.En cuanto al pago de tributos municipales, la coordinadora del CAV recordó que los contribuyentes podrán hacerlo a través del home banking o mediante la página de la Agencia de Recaudación Municipal que es: ingresosmunicipfsa.com, a través de una clave que se solicita por teléfono, o también en las oficinas de la Agencia de Recaudación, de 8 a 12,30 y de 16 a 19 horas.

Para finalizar, Fleitas destacó: “el objetivo es que las personas no se muevan de sus hogares y deban hacerlo sólo para realizar lo mínimo e indispensable, y desde el Centro de Atención al Vecino estamos muy comprometidos y atentos para brindar las correspondientes respuestas a toda la comunidad”

Compartir

Linkedin Print