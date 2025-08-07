Municipio de El Colorado adquirió tanque atmosférico priorizando a la industria local



EL COLORADO. Días pasados el Intendente Mario Brignole, acompañado de algunos de sus funcionarios, visitaron la planta de la Metalúrgica local “Diego Canalis”, interesados en ver uno de los productos de la firma, como lo es un tanque atmosférico.

Ya en su momento el Municipio de El Colorado adquirió una unidad de ese tipo, que presenta la particularidad de que es tirado por un tractor, lo que permite abaratar los costos de un camión atmosférico.

Por tanto, la herramienta fabricada en esta ciudad por la metalúrgica coloradense, se convierte en una opción importante para los municipios, ya que generalmente en los Parques Automotores de las comunas, siempre se dispone de un tractor, en actividades generales.

La nueva versión de esta herramienta que presta vital servicio a la comunidad, presenta un prototipo con nuevos avances y tecnologías para el caso y la comuna local adquirió para el servicio local.

En este caso la versión de tanque atmosférico de la firma Canalis, utiliza la toma de fuerza del tractor, para retirar los fluidos cloacales en sectores de la ciudad donde aún no llega la cobertura de la red cloacal.

Como se sabe, esta obra tiene actualmente una cobertura de servicio en un alto porcentaje y las tareas se vienen ejecutando por etapas, con una decisión política local y el acompañamiento de los organismos gubernamentales competentes, para seguir avanzando en la misma.

Acto de entrega

En las últimas horas desde la empresa metalúrgica local “Diego Canalis”, se hizo formal entrega de la herramienta a las autoridades locales, donde estuvo el Intendente Mario Brignole, los concejales del PJ: Fernando Brignole, Marcelo Brignole, Amelia Quiróz y Valeria Gómez. También estuvo la Diputada Provincial por El Colorado, Clara Doroñuc y los funcionarios de Gobierno Comunal, como el Secretario de Gobierno: Roberto Acuña, el Secretario de Servicios Generales: Horacio Caliva y el Director de Servicios Generales: Marcos Rodríguez.