MUNICIPIO DE EL COLORADO REALIZÓ NUEVA INVERSIÓN EN MOTOGUADAÑAS, PARA LA DEMANDA DE SERVICIOS



EL COLORADO. La comunal local sigue invirtiendo en el equipamiento necesario en una de las prestaciones de servicios más notorias, tal como el desmalezado de veredas y parterres. Ahora con la llegada de la nueve estación y el aumento en las precipitaciones, la tarea requiere mayor frecuencia del paso de las cuadrillas de trabajadores, en el desmalezado.

Para atender con este servicio con la misma calidad de siempre, el Municipio tuvo que realizar una nueva inversión en moto guadañas, las que, en las últimas horas en una ceremonia sencilla, fueron entregadas en instalaciones del Honorable Concejo Deliberante, a la titular de la Secretaría General, a cargo de la Agrimensora Amelia Quiróz.

En declaraciones locales la funcionaria dijo que “hemos recibido moto guadañas que son en este caso herramientas muy necesarias para los servicios que se prestan desde el Corralón Municipal. Son herramientas que se suman a las que ya tenemos, para prestar servicios en distintos puntos de nuestra planta urbana”.

Luego explicó que “en los espacios amplios el trabajo se realiza con desmalezadora, pero en otros casos se trabaja con las motos guadañas”, dijo Quiróz. La funcionaria agradeció el aporte por parte del Ejecutivo Comunal, tanto como de parte del Legislativo, que siempre aporta recursos genuinos que forman parte de excedentes en los recursos, por lo que lo destinan como en este caso, a una de las tareas más necesarias en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad”.