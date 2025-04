Municipio de El Colorado sigue optimizando el sistema de desagües

EL COLORADO. Las recientes precipitaciones que se dieron en la provincia como también en esta ciudad, donde si bien no fueron de consideración, como pasó en otros puntos de la provincia, fue sin embargo una oportunidad para evaluar el funcionamiento del sistema de desagües.

El personal de la Secretaría de Servicio Generales y funcionarios del equipo técnico de la Dirección de Obras Públicas, siguieron en los últimos días mejorando algunos puntos, tomando nota y las previsiones, para adelantarse a los problemas de anegamientos en los distintos barrios.

El municipio dispuso de las herramientas, maquinarias y el personal necesario para trabajar en el sistema de desagües pluviales. En estos operativos, volvió a tener activa participación y compromiso el vicepresidente del Consejo Deliberante, el concejal Marcelo Brignole, siguiendo los detalles de las tareas.

El edil hizo una evaluación de cómo arrancaron los trabajos desde abril del año pasado cuando en su momento las obras se concentraron en calle Avellaneda en uno de los extremos de la ciudad.

En ese lugar, en su momento, se hicieron limpieza de desagües y también recambio de tubos de hormigón, algunos de los cuales estaban deteriorados, y que debieron renovar. Otros se limpiaron para favorecer el rápido escurrimiento de las aguas.

En esa oportunidad también trabajaron en los desagües principales que cruzan ese lugar, donde se hizo la limpieza correspondiente. Además, se agregaron tubos de 800, para mejorar el caudal de salida y avanzar luego hacia el barrio Eva perón. En ese lugar también se trabajó para realizar dos cruces de calles a través de tubos.

En aquel entonces una lluvia de 40 milímetros generaba algunos inconvenientes a vecinos y hoy en día ya es un problema solucionado.

Trabajos similares también se hicieron en el B° Mitre donde se enfocaron en los desagües a cielo abierto, limpieza de tubos en cruces de calles y trabajos de desmalezamiento.

Según las descripciones del edil, los trabajos siguieron a una zona más crítica en el B° Los Halcones donde también mejoraron el sistema de desagües a cielo abierto y tubos en cruces de calle, para terminar con un largo recorrido de limpieza y desobstrucción de canales en el recorrido de la Av. Alfonsín.

El concejal Marcelo Brigole dijo que “este este es un gobierno presente que está junto a la gente, donde vemos y escuchamos las inquietudes del vecino y a pedido de ellos seguimos recorriendo los barrios, realizando las mismas tareas que en distintos puntos de la ciudad”.

Finalmente dice aceptar el desafío de “seguir recorriendo los distintos puntos de nuestra ciudad para ver y escuchar el pedido de la gente en cada lugar” Reconoció que “no me molesta que el vecino se acerque y pregunte o me llamen para pedir que intervengamos en cada uno de los problemas en los barrios de nuestra ciudad”.