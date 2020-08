Municipio de Ingeniero Juárez profundizó protocolo de control para transportistas

Compartir

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que se han profundizado las medidas de control en el municipio en el área de los procedimientos que deben seguir los transportistas. En el caso del protocolo para transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales, el transportista; al ingresar al ejido Urbano de Ingeniero Juárez, deberá dirigirse a la playa de desinfección y playón de descarga de la localidad, ubicada en el predio de la FAPEO sobre la Ruta Nacional 81, en donde se realizará desinfección de la cabina y el municipio procederá a la desinfección del camión.

Para Nacif, las acciones adoptadas hasta ahora, demostraron ser más que acertadas para poder mantener segura a la población. Algo que dejó claro, puede lograrse gracias a las medidas de prevención, control y asistencia, ejecutadas por el Gobierno de la Provincia, y por el trabajo en coordinación entre el Consejo de Atención a la Emergencia provincial y local.

“Hemos recorrido cada tramo de Juárez para verificar que la información llegue y la ayuda y contención sean una realidad”, indicó el mandatario comunal.

Detalles

Actualmente en el Municipio de Ingeniero Juárez está vigente éste protocolo: en el caso de aquellos transportistas que sean de otra provincia, el conductor entregará con carácter de obligatorio, la hoja de ruta del reparto constando: procedencia, localidad, barrio, dirección, nombre y número de teléfono (celular o fijo del comercio a visitar.

Por su parte, los camiones cuyo origen sea adentro de la provincia de Formosa deberán descender únicamente con todos los elementos de seguridad (barbijos, guantes, camisolín, mascarilla, antiparras o anteojos de seguridad) como mínimo.

Camiones Térmicos

Cuando se trate de camiones térmicos de alimentos con cadena de frio (Chofer Solo), con origen de otra provincia; el camión permanecerá en la playa de desinfección y descarga. El chofer podrá bajar y debe mantener como mínimo una distancia de 2 metros con otras personas. Deberá tener acordado con sus clientes la distribución de la mercadería desde la playa de desinfección y descarga hasta los comercios locales. El traslado deberá conservar la cadena de frío. Procederá a la descarga o al control de la descarga de la mercadería. La mercadería será repartida por camiones propios de los comercios locales o deberán contratar transporte que preserve la cadena de frío.

En el caso de los camiones térmicos de alimentos con cadena de frío en los que esté el chofer y asistente, el camión permanecerá en la playa de desinfección y descarga. El chofer, no podrá bajo ninguna circunstancia, descender del camión para realizar tareas de manipulación, entrega y/o cobranzas de las mercaderías que transporta. El asistente podrá descender únicamente con todos los elementos de seguridad (barbijos, guantes, camisolín, mascarilla, antiparras o anteojos de seguridad) como mínimo. El asistente realizará la descarga y/o tarea administrativa, según corresponda, al pie del camión y una vez finalizado su trabajo volverá inmediatamente a subir al camión para salir del ejido Municipal. También, deberá tener acordado con sus clientes la distribución de la mercadería desde la playa de desinfección y descarga, hasta los comercios locales. El traslado deberá conservar la cadena de frío. Igualmente, cuando se proceda a la descarga o al control de la descarga de la mercadería. La mercadería será repartida por camiones propios de los comercios locales o deberán contratar transporte que preserve la cadena de frío.

Camiones con alimentos no perecederos y Cargas en General

Cuando sea el caso de circulación de camiones con alimentos no perecederos y cargas en general con solo el Chofer, el camión permanecerá en la playa de desinfección y descarga. El chofer podrá bajar y debe mantener como mínimo una distancia de 2 metros con otras personas. Deberá tener acordado con sus clientes la distribución de la mercadería desde la playa de desinfección y descarga hasta los comercios locales. Procederá a la descarga o al control de la descarga de la mercadería. La mercadería será repartida por camiones propios de los comercios locales o deberán contratar transporte.

Asimismo cuando estemos hablando de camiones con alimentos no perecederos y cargas en general en los que viajen el chofer y el asistente, el camión permanecerá en la playa de desinfección y descarga. El chofer, no podrá bajo ninguna circunstancia, descender del camión para realizar tareas de manipulación, entrega y/o cobranzas de las mercaderías que transporta. El asistente podrá descender únicamente con todos los elementos de seguridad (barbijos, guantes, camisolín, mascarilla, antiparras o anteojos de seguridad) como mínimo. El asistente realizará la descarga y/o tarea administrativa, según corresponda, al pie del camión y una vez finalizado su trabajo volverá inmediatamente a subir al camión para para salir del ejido municipal. Tal es así que deberá tener acordado con sus clientes la distribución de la mercadería desde la playa de desinfección y descarga hasta los comercios locales. También, procederá a la descarga o al control de la descarga de la mercadería. La mercadería, será repartida por camiones propios de los comercios locales o deberán contratar transporte.

Camiones con Materiales de construcción

Con acompañamiento de la fuerza pública se trasladaran al comercio donde se realizará la descarga solo en horario a partir de las 16 horas. Podrán bajar del camión solo por razones de fuerza mayor y sólo con autorización de la fuerza pública que lo acompañe. En esta circunstancia deberá mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros. Desinfectar con alcohol (gel o líquido) toda superficie que toque. Una vez terminada la descarga se deberá retirar del ejido urbano.

Sanciones

En todos los casos de incumplimiento serán aplicadas penas máximas que van desde la privación de la libertad, secuestro del camión y mercaderías y multas según correspondan. Artículos 202, 203, 205 y 239 del Código Penal. Modificatoria al Decreto Ley 794/79 por Ley 1.689/20 Código de Faltas de la Provincia de Formosa.

Debe Ingresar de Manera directa al Predio de la Playa de desinfección ubicado en la FAPEO. El camión a partir de aquí queda a cargo del chofer que no está obligado por el decreto municipal a realizar la cuarentena (chofer local).El chofer que ingreso desde otra provincia será trasladado a su domicilio (en el que declara por escrito con su firma), por un móvil que disponga el propietario de la empresa, acompañado por personal policial, donde realizará la cuarentena. En ese domicilio, que declara, el comando COVID 19 de Ingeniero Juárez le realizará los controles de signos vitales.

De no cumplir con el aislamiento (en su domicilio) se procederá a trasladarlo a realizar la Cuarentena en donde el Comando COVID19 Formosa lo disponga. Quedando a disposición de la justicia por Infracción de a las Leyes 202, 203, 205 y 294/79 del cual fueron debidamente notificados al momento de firmar la declaración jurada.

En ese orden de cosas, el municipio explica siempre, que Recordamos que esta situación puede variar de acuerdo con la situación que imponga la pandemia y disponga el comando COVID19 Formosa.