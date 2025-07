Municipio inició trabajos en el “Vaciadero Municipal”

EL COLORADO. En los últimos días desde la Dirección de Servicios Generales, se concentraron en el predio de descargas de los residuos sólidos domiciliarios, ubicados en un lote sobre Ruta Prov. N°1. Hasta el lugar van diariamente los camiones compactadores, llevando los residuos domiciliarios. Al mismo lugar van los residuos producto de la poda, tanto como residuos de la construcción.

Recientemente desde la comuna local hicieron tareas de ripio de acceso al predio, con pasillos internos en el recorrido para depositar la basura en sectores algo más alejado de la ruta.

Sin embargo, por su parte, también los vecinos suelen concurrir al lugar a descargar residuos de todo tipo. Los particulares lo hacen con la idea de no depositarlos en sus parterres, aunque a la hora de trasladarlos hasta ese lugar, no tienen los mismos criterios a cómo se organiza la tarea en el lugar.

Por ejemplo, los particulares que llevan por sí mismo sus residuos, no ingresan en los caminos internos para dejar la basura. Más allá de que sea un buen gesto, suelen generar inconvenientes en la tarea de los recolectores. En todo caso, las autoridades del área de Servicios Generales, ruegan que al menos tengan el criterio y amabilidad de poder llevarlos hasta el fondo del predio.

Es un recorrido de unos 800 mts de un camino en condiciones para poder llegar sin inconvenientes, para los particulares que deseen llevar sus residuos. Esto permitirá que no se generen inconvenientes cada vez que los camiones compactadores lleguen al lugar para dejar su carga.