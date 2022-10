Murdoch desmintió a Naidenoff: «El universo de productores que recibió las semillas no presentó quejas»

Compartir

El intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, desestimó los dichos del senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Naidenoff, quien de manera totalmente falaz declaró en Formosa se entregaron semillas de tomates vencidas a los productores.

EL jefe comunal inició recordando que “la entrega se realizó en la última semana de marzo y en las primeras de abril” y que esta asistencia abarcó a “240 productores”.

Al respecto, aseveró que “nos extraña es que, a esta altura, cuando ya está finalizando la cosecha de tomate, salgan con esta información”, evidenciando la intencionalidad política de los dichos del legislador.

Esta acusación “tiene un correlato político”, dijo contundente, al marcar “Fausto González es un conocido vocero de la Federación Agraria”.

Por ello, lamentó que “el senador Naidenoff haya tomado (como ciertas) estas declaraciones”.

En ese sentido, recordó que “durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, (Naidenoff) tenía mucho poder político, pero le hizo un flaco aporte a la producción de Formosa, agotando los presupuestos que dejaban a la provincia afuera, entre ellos el aspecto productivo”.

“Sabemos cómo en forma sacrificada el productor ha hecho su trabajo mediante la asistencia recibida por parte del Estado en semillas, insumos y preparación del suelo, como así también en la comercialización”, valoró.

Y aquí nombró a “Soberanía Alimentaria Formoseña, las ferias francas paipperas y los distintos programas provinciales”.

Retomando el tema de las semillas supuestamente vencidas, Murdoch aclaró que “lo que aparece en el sobre es solamente la fecha en la que se ha hecho la semilla, no la de vencimiento, por lo que extraña este tipo de cuestiones”.

En esta línea, aseguró que “el universo de productores que ha recibido estas semillas no presentó quejas de que no hayan germinado”.

“Nos llama mucho la atención que de los 240 productores que recibieron las semillas, meses después salga uno, a través del senador Naidenoff, a decir que el Gobierno provincial entrega semillas vencidas”, cerró.

