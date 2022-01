Murieron por inhalar monóxido de carbono los dos turistas encontrados en un apart de Mendoza

Compartir

La autopsia reveló que no fue una intoxicación por consumo de alimento en mal estado. Durante el mediodía se ordenó otro allanamiento en el lugar que los encontraron.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que los dos turistas venezolanos encontrados muertos en la habitación de un apart hotel de Mendoza habían inhalado monóxido de carbono.

El resultado de los informes forenses indicaron que los cuerpos de Carmen Tovar Nacuare (57) y el de su hijo, Valentino González Tovar, presentaban altos valores de de este gas altamente tóxico. En tanto, una hija de la mujer fallecida llegó a Mendoza para abordar los trámites necesarios,

Debido a lo que informó la autopsia, este mediodía se ordenó un nuevo allanamiento en el interior del departamento en el que fueron hallados el domingo los cuerpos de los dos ciudadanos oriundos de Venezuela y un menor que fue trasladado al hospital Humberto Notti.

Personal de Policía Científica y de la empresa ECOGAS se encargaron de realizar las pericias correspondientes para determinar posibles fugas de gas en el lugar que habitaban las víctimas.

Como resultado, se determinó que “el departamento que habitaban las víctimas tenía una pérdida en el anafe”. Además, en el lugar había un calefón tipo caldera que no contaba con las ventilaciones reglamentarias. Por lo tanto, el organismo ECOGAS dispondrá también la clausura de la conexión.

El nene de 5 años que fue encontrado en estado de shock en la habitación junto a los cuerpos de sus familiares está internado en el hospital pediátrico Humberto Notti. Según informaron, está cursando un cuadro leve de coronavirus.

Como adelantó a TN Ciro Aponte, allegado a la comunidad venezolana en Mendoza, la llegada de la madre eran “solo rumores” y finalmente será su padre quien irá a buscarlo.

