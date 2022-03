Murió a los 78 años el actor Arturo Bonín

Compartir

Su salud había desmejorado en estos días. Se encontraba internado, enfrentando un cáncer de pulmón. Su último papel fue en la serie La 1-5/18, de El Trece

El mundo del espectáculo debe lamentar hoy la partida de un actor de carácter que pronto logró dejar su huella en televisión, cine y teatro, pero también en el corazón de quienes lo acompañaron en sus diferentes trabajos. Arturo Bonín murió este martes, luego de que un cáncer de pulmón fuera jaqueando su salud hasta una desmejoría que se hizo evidente los últimos días. El artista de 78 años estaba acompañado por Susana Cart, quien fuera su esposa desde hace casi 45 años, y sus dos hijos.

Su última participación relevante había sido en La 1-5/18, la ficción de El Trece cuyo rodaje debió abandonar a la vez que su cuadro se iba agudizando. En la historia interpretaba al padre Ciro, el tío de Lorenzo, personaje encarnado por Esteban Lamothe. Fue justamente Lamothe quien hace unas semanas compartió en las redes sociales una de las fotos más recientes de Bonín, en un alto en las grabaciones de la serie de Polka.

Nacido el 11 de noviembre de 1943, en Villa Urquiza, Buenos Aires, aunque creció en Villa Ballester, en el conurbano bonaerense, Arturo José Bonini (tal su verdadero nombre), llevaba 45 años de oficio. Participó en 39 películas, como Asesinato en el Senado de la Nación (con su brillante interpretación del senador Enzo Bordabehere), Iluminados por el fuego y Contar hasta diez, y en 24 ciclos televisivos, como Montecristo, Vidas robadas y Dulce amor. En teatro, su espacio favorito, participó en más de 22 piezas, entre las cuales se destacan Whitelocke, Un general inglés, Illia, Código de familia y El conventillo de la paloma.

Otro hito relevante de su carrera fue el ciclo Yo fui testigo, emitido primero en Canal 13 y después en el viejo Canal 2 entre 1986 y 1989. Mostraba de modo ameno la vida de algún personaje de la historia argentina con material documental, testimonios personales y ficción. Bonín, su narrador, se transformó en un símbolo del programa; hasta entonces gran parte de sus trabajos habían sido como el galán de la trama.

Artista comprometido, participaba del movimiento Teatro por la Identidad que fundó su esposa. Este ciclo, que en plena pandemia cumplió dos décadas, acompaña la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los nietos que aún no han podido recuperar su identidad. “Volver a elegir, volver a ejercer la democracia, esta que hemos conseguido con mucho dolor, con muchos desaparecidos, con mucho trabajo por hacer todavía sobre aquella época, a mí me genera alegría”, aseguraba Bonín en las vísperas de una votación.

amaña trayectoria de un artista de pura cepa se forjó a la sombra del prejuicio paterno. Porque cuando Arturo le contó a su papá, un colectivero de la Línea 4, que soñaba con ser actor, el hombre lo acompañó al médico, procurando averiguar qué estaba mal en su hijo. El doctor lo tranquilizo: no había nada de qué preocuparse. Pero descarto un supuesto diagnóstico a todas luces descabellado, el respaldo no llegó. “Cuando estrenamos Otra historia de amor llevé a mi papá a verla. Cuando termina lo acompaño hasta el auto que tenía mi hermana, se sienta atrás y me dedica una mirada larga sin palabras. ‘Me hiciste llorar en un momento’, dijo. Quedé duro. Fue lo máximo que llegó a reconocerme”, recordó Arturo Bonín en alguna ocasión.

Aquel escaso reconocimiento de su padre se contradijo con la consideración popular, y también de los críticos. Los aplausos que le faltaron en su casa le sobraron en el teatro. Hoy se fue uno de los mejores. De los irremplazables.

Gracias por tanto, Arturo.

Vida y obra

Nieto de un abuelo que fue cura, ya desde sus comienzos la vida de Arturo Bonín tuvo mucho de ficción. Según contó en Infobae su abuelo italiano se hizo sacerdote por mandato de su madre, cuando la mujer murió, el hijo le prendió fuego a la sotana en el puerto de Génova y se subió a un barco del que se bajó en Uruguay. Se casó, tuvo tres hijos y a los 40 años, enviudó. Cruzó a la Argentina y se casó con una adolescente de 15 años, “un tipo con posibilidades, los amigos le buscaban alternativas y conoce, mejor dicho atrapa, a esta criatura de 15 años. Así eran en ese momento histórico. Elige: ‘Bueno, vení para acá, pum, diez hijos’. Yo digo es abuso eso, es abuso de poder”.

Así contaba Arturo su historia familiar y en su relato ya mostraba algo que fue su sello: un hombre que siempre supo que no todo está bien ni da lo mismo, que no todo se justifica y que vale la pena ser coherente, vivir sin traicionarse. Y así lo hizo hasta el último día de su vida: Bonín murió este martes 15 de marzo luego de haber enfrentado un cáncer de pulmón. Tenía 78 años.

Nació en Villa Urquiza el 11 de noviembre de 1943; “dicen que es el día del cornudo”, contaba con humor. A los tres años se mudó a Ballester. Su primer trabajo fue cuando terminaba la primaria. “En mi casa no me aguantaban y me mandaron a un taller mecánico a limpiar piezas. Metía las piezas en un tacho con nafta y las limpiaba, con un trapito. Estaba siempre sucio”. Tímido, “muy metido para adentro”, la payasa de la familia era su hermana que sí cantaba, bailaba y actuaba. “A mí me decían dale, animate, sobre todo en las obras del colegio, pero yo me negaba”.

Cursaba segundo año de química para la alimentación en un colegio industrial de Floresta cuando un amigo lo invitó a integrarse en un grupo de teatro. “Lo primero que pregunté fue ‘¿hay minas?’. Me contestaron que sí. Y entonces fui. No conseguí ninguna mina, pero el teatro me ganó el corazón”.

Cuando le dijo a su papá que quería ser actor, el hombre lo llevó al médico. “Creo que me salió medio raro.. quiere actuar”, le comentó preocupado al profesional. Eran los 50 y la actuación no parecía una profesión. El médico lo calmó y su papá que era un “tipo elemental, colectivero en la línea 4 pero con el que se podía hablar de todo” confió en ese hijo que solía acompañarlo en el recorrido San Isidro- Liniers “fascinado por verlo manejar esa cosa enorme”. De ese padre también aprendió lo que significaba el compromiso. En el 55, en plena revolución antiperonista, Bonín padre escondió a un dirigente peronista dentro de su auto y lo llevó al puerto para que el hombre – que además era su amigo- pudiera exiliarse en Uruguay. Por eso, diría después “yo provengo de eso, del código, del barrio. Yo me esfuerzo por tratar de ser coherente, por no traicionarme”.

Decidido a ser actor “más que como una necesidad de expresión que de realización” realizó distintos trabajos como “excusa para sobrevivir y poder seguir haciendo teatro”. Fue vidrierista, carpintero “oficio al que amo” y uno de los primeros que se interesó por esos aparatos que decían traían el futuro: las computadoras. Trabajó siete años como programador de sistemas en una gran empresa. Progresó pero pagó el precio: una úlcera. Otra vez un médico, lo rescató; le preguntó ‘¿Qué hacés con un equipo de computación si vos querés ser actor?’ Sabía la respuesta, pero le faltaba animarse a dar el paso y decidió darlo. “Cuando renuncié, mi jefe que era un tipo encantador me quería convencer que me quedara, que allí tenía futuro, pero era esa perspectiva lo que me ponía loco: llegar a los sesenta años, que te den un reloj, te jubilen y entonces darte cuenta de que no hiciste nada con tu vida, que no sabés dónde estuviste metido todo ese tiempo”.

Bonín largó el trabajo y lo largó esa novia con la que ya tenían plazo para casarse.. De 1974 a 1986 integró el Grupo del Centro, con Villanueva Cosse y Juan Manuel Tenuta. Allí conoció a Susana Cart. Él estaba separado y con un hijo, ella estaba casada. No pasó nada. “Tuvimos una relación espantosa de movida. Integrábamos dos grupos diferentes de trabajo que tenían miradas oblicuas, pero debimos asociarnos para rescatar un teatro que estaba en caída libre. Entonces, un día me convocó un director que planteó la idea de la fusión para lograr tener la sala propia. Un día fui para hablar con Susana Cart, que coordinaba las tareas a realizar. Llegué y ella estaba sobre una tarima dando órdenes. Pensé que era muy dura, y así nos conocimos. Tuvimos tres años de muchas discusiones. Después nos hicimos amigos por mucho tiempo. Con el correr de los años fuimos compinches, después se aclaró la cosa, nos casamos, y hace más de 40 años que estamos juntos. Siempre digo que me doy vuelta en la cama y la veo, me doy vuelta en la cocina y la veo, me doy vuelta en el escenario y la veo. Estoy muy feliz de compartir mi vida con ella. Nos gusta trabajar juntos, es muy placentero”, recordó en Diario hoy.

