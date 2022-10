Murió a los 80 años César Mascetti, un protagonista esencial del periodismo argentino

Compartir

El periodista César Mascetti murió este martes 4 de octubre, a los 80 años. Periodista de gran carrera, durante años fue la cara visible de Telenoche, el noticiero de El Trece, junto a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers. La noticia de su muerte fue confirmada por el Municipio de San Pedro, que en un comunicado lamentó la muerte del conductor, que hace un largo tiempo enfrentaba un cáncer biliar. Según trascendió no habrá velorio y sus restos serán inhumados mañana en la bóveda familiar del cementerio de San Pedro.

“La Municipalidad de San Pedro comparte con gran tristeza el fallecimiento del periodista César Mascetti. Su enorme trayectoria en los medios de comunicación, su historia ligada a la prensa sampedrina a través del periódico de su padre, El Independiente, y su vínculo con la producción de la zona a través de La Campiña son solo algunas de las tantas razones por las que su figura es parte de la historia de los sampedrinos. A Mónica, su gran compañera, a su familia y a todos sus seres queridos hacemos llegar las condolencias en nombre del Intendente Municipal Ramón Salazar, el ex Intendente Cecilio Salazar y todo el gobierno de nuestra ciudad”, informó el comunicado.

César Alberto Mascetti nació en la localidad de San Pedro, el 9 de diciembre de 1941. Se formó en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata. Sus inicios fueron en el mencionado El Independiente, el periódico fundado por su abuelo Alejandro Mascetti en 1892 y luego continuado por su padre, César Mascetti.

En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín, en 1968 pasó a La Razón y en 1971 inició su carrera en Canal 13. Realizó entrevistas a personalidades como Salvador Allende, Arturo Umberto Illia, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, George Harrison, Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges, entre tantos otros. Cubrió sucesos que se convirtieron en históricos como la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes (Chile, 1972), el retorno de Perón (Argentina, 1972-1973) y la muerte del dictador Francisco Franco (España, 1975-1976). También actuó como corresponsal de guerra en el enfrentamiento civil de Nicaragua durante la Revolución sandinista hasta la caída de Somoza.

Con Mónica durante 13 años fueron “la cara de las noticias”. Se despidieron el 19 de diciembre de 2003, en el canal todavía se recuerda que cuando terminaron la última transmisión una interminable fila de periodistas, productores y técnicos los aplaudió no solo en el estudio sino por todos los pasillos. Antes de despedirse de la audiencia, César había dicho que “estamos empeñados en construir un país mejor. Entendemos que el periodismo independiente debe informar y transformar”

El 20 de abril de 2004 comenzó a trabajar junto a su esposa en Radio Del Plata en un programa titulado Mónica y César, que iba a los mediodías de la radio. Duró hasta 2015, tras la cual ambos se retiraron de la actividad periodística y se instalaron en San Pedro donde explotaban un establecimiento rural-turístico llamado La Campiña de Mónica, según detalla el portal San Pedro Informa, el 6 de junio de 2003 contrajo matrimonio con su compañera por 25 años.

César logró escapar del star system y aunque, era un número uno en lo suyo, era poco afecto a las notas porque “prefiero el bajo perfil, trabajar”. Fuera de cámara era muy divertido y le gustaba realizar bromas a sus compañeros como esconder micrófonos. En tiempos donde la rutina del noticiero se presentaba en papel, en el estudio estaba tan distendido que con hacía bolas de papel y se las arrojaba entre nota y nota a los técnicos de piso, que no sabían si admirarlo por su talento o reírse con sus bromas.

Fanático de Boca defendía al club con pasión de hincha. Aunque no fumaba, andaba siempre con un cigarrillo en la mano, con el que solía juguetear. En los viajes, lejos de la postura de estrella, era un compañero más y solía ceder sus viáticos para los miembros del equipo. Fuera de su trabajo periodístico era uno de los colombófilos más conocidos de la Argentina, en su finca de San Pedro tenía un importante palomar y solía participar en competencias.

Como cara de Telenoche aseguraba que “la conducción es el punto culminante de la labor periodística como puede serlo el director de una revista. Hay que conocer todo lo que se presenta y manejar los detalles, nada te puede tomar de sorpresa. Hay que darle entrada a los móviles, hacer las preguntas precisas al entrevistado, aunque uno está en el estudio, para conseguir la respuesta que se busca”. A los que comenzaban en la profesión les decía que debían ser “desesperadamente independientes. No hay que pactar ni transar y hay que mantener distancia con el poder, comprometiéndose con la gente”.

La historia de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Eran “Mónica y César”, no hacía falta siquiera agregarles sus apellidos. Una dupla casi indisoluble. Durante décadas fueron la cara de Telenoche, el clásico noticiero de Canal 13. Pero Cahen D’Anvers y Mascetti además los unía un amor casi idílico para estos tiempos de relaciones efímeras.

Sin embargo, el comienzo de la historia no fue color de rosas. Cuando se vieron por primera vez, en 1971, él estaba dando recién sus primeros pasos en el periodismo y ella ya era una periodista reconocida que aun estaba casada con Iván Mihanovich, el padre de sus hijos, Iván y Sandra. El encuentro fue solo un saludo efímero y se dio en los pasillos de Canal 13. Recién años después -Mónica ya separada-, se volvieron a cruzar cuando ella conducía Mónica presenta. En alguna oportunidad, Cahen D´Anvers confesó que por esos tiempos César le parecía “un hombre insoportable”.

Tiempo después, casualmente un 7 de junio, Día del Periodista, sucedió el flechazo en una fiesta organizada por el canal. Durante siete meses mantuvieron la relación en secreto hasta que ya se hizo evidente. Después les llegó la oferta para conducir juntos el mítico noticiero y ya no se separaron más.

Muchos años más tarde, en 2003, concretaron la tan ansiada boda: aprovecharon su 25° aniversario como pareja y pasaron por el altar. “Nada más mentiroso que ‘son el uno para el otro porque son idénticos y se llevan de maravillas’. César y yo somos como el blanco y el negro. Él es el que piensa y planea, y yo soy la que ejecuta. Y creo que gracias a las diferencias que nos distancian, estamos juntos”, había dicho la conductora en una oportunidad.

