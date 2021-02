Murió Abigail, la niña a la que le habían impedido ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por el Covid

Compartir

Abigail Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer a quien le negaron el ingreso vehicular a la provincia de Santiago del Estero a fines de noviembre, sufrió una recaída y murió en su vivienda en la ciudad de Termas de Río Hondo. El deceso se produjo cerca de las 20 horas. Así lo confirmó Elena Jiménez, tía de la niña.

Durante los últimos días de diciembre, la niña había tenido una leve mejoría. “Abigail ya no necesita del respirador de oxígeno, guarda reposo en la cama de su propia casa bajo estricto seguimiento médico y con el tratamiento correspondiente”, contó Elena acerca de la salud de su sobrina que, en ese momento, era supervisada por tres enfermeras y una doctora, todos profesionales de la salud de Las Termas de Río Hondo.

El lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez, atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda.

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. De acuerdo con el relato que hicieron sus padres al medio El Termeño, cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, en cambio, les impidieron ingresar a su provincia.

“Los médicos nos dijeron que nos preparáramos para lo peor, lamentablemente. Ella está lúcida, no está dormida, nosotros no queremos que la duerman”, contó la mujer.

Hace algunos semanas, Abigail debió ser internada en el Cepsi (Centro Provincial de Salud Infantil) “Eva Perón” de Santiago del Estero. Tras agravarse su cuadro, volvió a su casa ubicada en el barrio San Martín, en Las Termas de Río Hondo. Su mamá había explicado que el retorno a su hogar fue “decisión de la familia y deseo de Abigail”.

Cuando Abigail ingresó al Cepsi los médicos debieron realizarle un hisopado para detectar si tenía coronavirus. Desde el centro médico también detallaron que fue recibida por el Departamento Materno Infantil “con la participación activa de los Servicios de Pediatría, Oncología Infantil, Ortopedia Oncológica y Cuidados Integrales”.

Abigail, según el relato que hicieron sus papás, tenía un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, contó la mamá entre lágrimas.

la explicación que recibieron los Jiménez fue que, para ingresar en auto a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, el padre de la niña, dijo en declaraciones al Diario Última Hora que aunque tenía la autorización del Intendente, le argumentaron que no tenía el permiso de emergencia.

“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”, lamentó el hombre que, en un acto de desesperación, decidió cargar a su hija en brazos e ingresar caminando, pasando por delante de los policías. Cuando llegó la autorización del COE, explicaron, un familiar los fue a recoger a la ruta y los alcanzó hasta su domicilio.

