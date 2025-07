Murió Alejandra Oliveras, leyenda del boxeo argentino y emblema de lucha

La ex campeona mundial en cinco categorías falleció a los 47 años tras varios días de internación producto de un ACV. Su historia, marcada por la superación personal, la consagró como una de las grandes referentes del deporte argentino.

Alejandra “Locomotora” Oliveras, ícono del boxeo argentino, falleció este lunes luego de pelear por su vida varios días, tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico el pasado lunes 14 de julio en su casa de Santo Tomé.

La ex pugilista de 47 años fue intervenida quirúrgicamente de urgencia y se encontraba internada en terapia intensiva en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, donde permaneció varios días bajo controles médicos.

La noticia generó un profundo impacto en el ambiente del deporte y despertó una oleada de mensajes de aliento y reconocimiento, mientras se esperaba una evolución favorable. No solo por sus logros deportivos, sino también por una historia de vida marcada por la resiliencia y el coraje: campeona mundial en cinco categorías distintas, Oliveras fue la primera argentina en ganar una corona en el exterior y en consagrarse bajo el ala de organismos históricos del boxeo.

Una pionera del

boxeo femenino

Nacida el 20 de marzo de 1978 en El Carmen (Jujuy), y criada en Alejandro Roca, Córdoba, Oliveras enfrentó situaciones de extrema vulnerabilidad desde su adolescencia. Madre a los 15 años, víctima de violencia machista, encontró en el boxeo una salida y una forma de defensa. Su debut profesional se dio en 2005, y apenas un año después ya estaba disputando su primera pelea mundialista.

Su consagración frente a la mexicana Jackie Nava en Tijuana fue histórica, no solo por el impacto deportivo, sino porque la convirtió en referente indiscutida del boxeo argentino. A lo largo de su carrera sumó cinco títulos mundiales en distintas categorías, con un récord de 33 victorias (16 por nocaut), tres derrotas y dos empates.

Más allá del deporte

Luego de colgar los guantes, Oliveras mantuvo su espíritu combativo en otras arenas. Dio charlas motivacionales, abrió un gimnasio en Santa Fe, actuó en producciones televisivas y se involucró en política.

En 2021 fue candidata a diputada nacional y en 2024 fue designada en un cargo del Ministerio de Seguridad. Su último compromiso público fue como convencional constituyente en Santa Fe, para el partido Frente de la Esperanza.

El ACV que sufrió se produjo justo antes de asistir a una sesión de la Convención Reformadora de la Constitución provincial. Tras ser asistida en un centro de salud de Santo Tomé, fue derivada a la capital santafesina donde pasó sus últimos días.

La historia de Alejandra Oliveras se resignifica como un ejemplo de lucha, disciplina y superación. Hoy, esa misma fuerza que la llevó a lo más alto del deporte mundial se convierte en esperanza para quienes anhelan verla recuperada.