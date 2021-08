Murió el actor Eduardo Baldani, compañero de Natalia Oreiro y Facundo Arana en Muñeca Brava

Compartir

A los 75 años murió el actor y director Eduardo Baldani, quien trabajó durante más de seis décadas en televisión, teatro y cine no solo en la Argentina sino también en Chile, Italia y España. Entre sus papeles más recordados está el del “Doctor” que interpretó en Muñeca Brava en 1998, la telenovela protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana.

Eduardo Achille era su verdadero nombre. Sus primeros trabajos en las tablas fueron en el Teatro General San Martín, Liceo, Ateneo, Lola Mebrives, Alvear, el Instituto Di Tella en piezas como La Celestina, Cartas de la colonia, Oh, sólida carne. En Chile protagonizó protagonizó Berlín 1930, La pérgola de las flores, Posdata tu gato ha muerto, Irma la dulce, La balsa de la medusa. También se desempeñó como director.

En televisión, en Argentina además de la recordada tira de Telefe, participó en otras ficciones como El amor tiene cara de mujer, Cuatro hombres para Eva, La condena de Gabriel Doyle, Compromiso, Las 24 horas, Peor es nada, Buscavidas, Yo fui testigo, La bonita página y La familia Potente.

En cine hizo Cómplices del silencio, Gringuito, Basta de mujeres y Eversmile New Jersey. Además de innumerable cantidad de publicidades en el país y en Chile. Desde hacía más de tres décadas tenía su propio estudio de actuación.

Aunque no tenía demasiados seguidores, solía compartir muchas fotos en su cuenta de Instagram, especialmente de viajes y de recuerdos familiares o laborales. Entre las imágenes, posteó una con Paloma San Basilio, “amigos desde Madrid, placer recibirla en Chile para Evita”, escribió y en otra oportunidad subió una foto con el Negro Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez en la portada de la película Los hombres piensan solo en eso: “Finalizando año uno abre baúl de los recuerdos antiquísimos”.

La noticia de su partida, ocurrida el lunes, fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Despedimos al actor y director Eduardo Baldani. En sus seis décadas de trayectoria trabajó en televisión, cine, teatro y publicidad en Argentina, Chile, España e Italia. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, abrazándolos en este momento de tristeza”.

De inmediato, los medios chilenos se hicieron eco. “Falleció el actor argentino Eduardo Baldani, que participó en telenovelas chilenas como Casa Grande, el milagro de vivir, Jaque Mate y Rompe corazón y en sitcoms como Mi abuelo, mi nana y yo y Los años dorados”, lo despidieron en redes.

En Muñeca Brava, la tira protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana, con Arturo Maly, Lydia Lamaison, Fernanda Mistral, Norberto Díaz, Segundo Cernadas, Verónica Vieyra, Victoria Onetto y Osvaldo Guidi interpretó a un doctor. La novela que contaba la historia de Mili, apodada la Chilito, una joven que vivía en un hogar y que al cumplir 18 iba a trabajar a una casa donde se enamoraba de Ivo, fue un éxito, se repitió en más de 80 países en cincuenta idiomas, entre ellos Rusia, República Checa, Rumania, Polonia e Israel, donde la actriz uruguata es conocida como Natasha.

