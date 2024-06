Murió el actor Martin Mull, reconocido por sus actuaciones en «Sabrina, la bruja adolescente»

Martin Mull, célebre actor cómico y músico, murió a los 80 años. El artista que fue parte de Sabrina la bruja adolescente, Arrested Development y Clue falleció el jueves en su hogar en Los Ángeles. Su hija, Maggie Mull, confirmó la noticia en una publicación de Instagram.

“Me parte el corazón compartir que mi padre falleció en casa el 27 de junio, luego de una valiente lucha contra una larga enfermedad. Era conocido por sobresalir en todas las disciplinas creativas imaginables y también por hacer comerciales de Red Roof Inn. Él pensaría que ese chiste es gracioso. Nunca dejó de ser divertido”, escribió.

“Mi papá será profundamente extrañado por su esposa e hija, por sus amigos y compañeros de trabajo, por compañeros artistas y comediantes y músicos, y —la señal de una persona verdaderamente excepcional— por muchos, muchos perros. Lo amaba enormemente”, agregó.

Una estrella del cine

y la televisión

Martin Mull se hizo famoso en la década de 1970 por su papel en la telenovela satírica Mary Hartman, Mary Hartman, creada por Norman Lear. En esta serie, interpretó a Garth Gimble, un personaje que se hizo tan popular que llevó al actor a protagonizar el spin-off Fernwood 2-Night en 1977. Ahí encarnó a Barth Gimble, el gemelo de Garth, quien era el anfitrión de un talk show.

Mull también participó en Sabrina, la bruja adolescente, donde interpretó al director Willard Kraft de 1997 a 2000, y en Roseanne, donde encarnó al jefe gay Leon Carp desde 1991 hasta 1997.

Por otro lado, en Arrested Development, su personaje fue el de Gene Parmesan, un detective privado que solía portar disfraces absurdos. En el cine, uno de sus papeles más conocidos fue el del Coronel Mostaza en la película de misterio Clue: El juego de la sospecha.

Además, se le recuerda como el Dr. Gideon Hutton en La Ley y el Orden: UVE, y por su paso en la serie Dos hombres y medio, donde interpretó a Russell, un farmacéutico involucrado en actividades ilícitas.

En 2016, Martin Mull fue nominado a un Emmy por la serie política Veep, en la que encarnó al asesor político Bob Bradley. Dos años después, protagonizó la serie de FOX Los chicos cool, sobre un grupo de amigos que rompen reglas en un centro de jubilados.

Otras facetas artísticas

Pero antes de la actuación, Martin Mull también fue un apasionado de la música con una exitosa carrera como compositor. Escribió la canción country “A Girl Named Johnny Cash”, interpretada por Jane Morgan en 1970, que alcanzó el puesto 61 en las listas de música country de Billboard. También fue autor del tema principal de la serie de televisión The 51st State en 1970 y fue productor musical de la película Furia sobre ruedas (Jump) en 1971.

Mull lanzó varios álbumes a lo largo de la década de 1970, incluyendo “Martin Mull and His Fabulous Furniture in Your Living Room” (1973), “Normal” (1974), y “Sex and Violins” (1978). Además, consiguió un hit en el Billboard Hot 100 con el sencillo “Dueling Tubas.”

Tras su fallecimiento, Martin Mull deja a su esposa Wendy Mull y a su hija Maggie, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo del entretenimiento como escritora y productora de televisión.