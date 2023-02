Murió el actor Richard Belzer, el famoso detective John Munch de La ley y el orden

El domingo murió el actor y comediante Richard Belzer, reconocido por interpretar al detective John Much en la serie La ley y el orden: UVE y por formar parte del elenco de Saturday Night Live (SNL), uno de los ciclos televisivos más populares de los Estados Unidos. El actor tenía 78 años y murió en su casa ubicada en Bozouls, Francia, rodeado de su familia.

La noticia la dio a conocer el exescritor de Late Show con David Letterman, Bill Scheft, a través del sitio The Hollywood Reporter. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso pero, según trascendió, durante los últimos meses Belzer atravesó severos problemas de salud. Si bien los representantes y la familia de Belzer aun no emitieron declaraciones sobre su muerte, colegas de alto perfil y amigos del artista como Jon Stewart, Marc Maron y Julie Martin confirmaron su fallecimiento. Cuarenta años atrás, en 1983, el artista logró superar un cáncer testicular y logró transformar el dolor en sentido del humor, experiencia que lo inspiró a la hora de crear un especial de comedia para HBO, en 1997: Another Lone Nut.

El productor de La ley y el orden, Dick Wolf, señaló a través de un comunicado: “Primero trabajé con Richard en el crossover La ley y el orden y su personaje me encantó, me conquistó por completo. El resto es historia. Richard siempre trajo humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos lo extrañaremos mucho”.

La comediante Laraine Newman le dedicó un sentido mensaje de despedida: “Estoy muy triste con la noticia del fallecimiento de Richard Belzer”, escribió. “Quería mucho a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer Saturday Night Live. Solíamos salir a cenar todas las semanas en Sheepshead Bay para comer langosta. Fue una de las personas más divertidas que conocí. Un maestro en el trabajo de la multitud. RIP querido”.

Una vida signada por la tragedia

Belzer nació en Bridgeport, Connecticut, en agosto de 1944, en el seno de una familia judía de clase trabajadora. Fue una tragedia familiar la que lo impulsó a reconsiderar sus prioridades. Tres años después de que su madre, Frances, muriera de cáncer de mama, su padre, Charles, un vendedor angustiado por la muerte de su esposa, intentó suicidarse. Belzer lo encontró y le salvó la vida, pero un año después su padre finalmente dijo adiós. El hermano de Belzer, quien produjo el programa de radio The Comedy Hour, también se suicidó, en 2014, después de que muriera su esposa, la directora de Plaza Sésamo, Emily Squires. La muerte de su padre fue un golpe muy duro para Belzer, pero fue esa circunstancia de profundo dolor la que lo empujó a arriesgarse por su vocación.

Después de varios trabajos ocasionales, Belzer se mudó a la ciudad de Nueva York para buscar una carrera como comediante. En aquel momento, realizó una audición y comenzó a interpretar sketchs que incluían imitaciones de Marlon Brando y de Jerry Lewis. Realizó stand-up y comedia de improvisación, ganando poco a poco el reconocimiento necesario para dar el salto a la televisión. Si bien nunca formó parte del elenco principal de SNL, Belzer hizo tres apariciones especiales en el programa a finales de la década del 70 y tuvo a cargo varias de las presentaciones de los shows en vivo.

También exploró el lenguaje cinematográfico y participó en películas como The Groove Tube, Fama, Café Flesh, Turno noche y Scarface. Sin embargo, su verdadero éxito se produjo en 1993 cuando interpretó por primera vez al detective John Munch.

Su personaje en La ley el orden quedó grabado en la memoria de sus espectadores. El detective Munch fue creciendo junto al actor y la audiencia pudo verlo ascender de rango de detective a sargento e investigador del fiscal de distrito. Su personaje caló tan hondo que logró aparecer en 11 programas de televisión diferentes a lo largo de su carrera, entre los que estuvieron La ley y el orden, Código X, Beat, Los vigilantes y Jimmy Kimmel Live. Sus últimas apariciones fueron en Unbreakable Kimmy Schmidt, la comedia protagonizada por Ellie Kemper y en Arrested Development.