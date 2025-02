Murió el «Colorado» José María Suárez, campeón intercontinental con Boca

El fútbol argentino se vistió de luto en la jornada de hoy por el fallecimiento del Colorado José María Suárez, defensor surgido en Belgrano de Córdoba que llegó a consagrarse dos veces en Boca Juniors en Copa Libertadores y también ganó la Intercontinental de 1977. Tenía 73 años. Tanto el Pirata como el Xeneize lo despidieron en las redes sociales.

Fue el club cordobés el que confirmó la triste noticia en las últimas horas, por medio de un recado en las redes sociales oficiales de la institución: “Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de José María ‘Colorado’ Suárez, jugador histórico de nuestra institución que se destacó en la década del ‘70. Acompañamos a su familia y allegados en este momento de dolor. QEPD, Pirata”.

A través de un comunicado en su web oficial, Boca repasó su trayectoria en el club y lo despidió: “El Colorado Suárez, uno que dejó la piel por Boca. José María Suárez llegó a Boca en el segundo semestre de 1976 para reforzar el plantel que acababa de consagrarse campeón del Metropolitano. Fue un valor importante en la obtención del Nacional de ese mismo año, en el que sumó 17 presencias. Un trabajador esforzado del lateral, el Colorado -casi a modo de presagio- nació un 1º de mayo de 1951 en Villa Dolores, Córdoba. De perfil diestro, podía desempeñarse como marcador por cualquiera de los dos costados. La gente siempre valoró su esfuerzo y Juan Carlos Lorenzo lo tenía como primera opción para reemplazar a los internacionales Vicente Pernía, Alberto Tarantini y, más tarde, Miguel Bordón”.

Y sumaron: “Su noche de gloria fue el 1º de agosto de 1978, en Karlsruhe. Integró la formación inicial que goleó 3-0 al Borussia Mönchengladbach para traer la primera de las tres Intercontinentales. Desde entonces quedó siempre en el corazón de Boca. Hasta hace poco se lo veía colaborando con sus amigos de la Mutual, recordando glorias que él ayudó a conseguir. Hasta siempre, Colorado”.

Cuando tenía 24 años, se destacó en un amistoso entre Belgrano y Boca y llamó la atención del Toto Lorenzo. En una entrevista con Radio Sucesos de Córdoba, reveló: “Juan Carlos entró al vestuario y preguntó por Suárez. ‘Yo soy’, le digo. Me dijo ‘usted mañana va a Buenos Aires’. Yo miraba al resto como preguntando ‘¿quién es este?’, no sabía que era Lorenzo. Un viernes, faltando dos horas para que cierre el libro de pases, firmé para Boca. Me mandaron a vivir a La Candela, después Boca me compró un departamento en Capital”.

Con la camiseta azul y oro disputó un total de 209 partidos (187 como titular), no convirtió goles y registró tres expulsiones, según los datos del sitio Historia de Boca. Formó parte de los planteles xeneizes que obtuvieron el Nacional 76, la Libertadores e Intercontinental 77, la Libertadores 78 y el Metropolitano 81. El rival al que más veces enfrentó fue River: fueron 16 superclásicos (contando amistosos), con tres triunfos, ocho empates y cinco derrotas.

Su último partido en Boca fue en mayo de 1982, una derrota 4-0 en Córdoba ante Talleres por el Torneo Nacional (triplete del Puma Morete y el restante fue anotado por Juan José López). Tras su salida de la Ribera, militó una temporada en Nueva Chicago y más tarde jugó en Huracán, donde se retiró. Otro hito de su carrera futbolística fue la convocatoria de César Luis Menotti para integrar la selección argentina en el año 1975.