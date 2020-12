Murió el compositor mexicano Armando Manzanero víctima de coronavirus

Compartir

El compositor mexicano, Armando Manzanero, murió la madrugada de este lunes a los 85 años, víctima de un paro cardíaco y luego de sufrir complicaciones por COVID-19.

“Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero”, declaró este lunes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Lamento mucho su fallecimiento. Además un gran compositor… Le enviamos a sus familiares, amigos, a los artistas, a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo, por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México”. En ese momento el presidente dijo que ya no quería seguir con su rueda de prensa diaria de este lunes, misma que finalizó con “Adoro”, un tema de Armando Manzanero.

Ricardo Montaner, cantautor argentino naturalizado venezolano, también confirmó esta noticia en su cuenta de Twitter, al dedicarle a su colega y gran amigo el tema que grabaron juntos llamado “Te extraño”.

Además, diversos medios nacionales mexicanos y de otros países latinos señalaron que fue la manager del compositor, Laura Blum, quien confirmó el deceso.

El cantante enfermó después de inaugurar su museo en Mérida, Yucatán, y su salud se deterioró en cuestión de días y siempre fue considerado como un paciente de riesgo por su edad y la diabetes que padeció por varios años.

Siguiendo el protocolo, el cantautor se resguardó en su casa donde le dieron todos los cuidados necesarios como un concentrador de oxígeno propio. Ningún otro miembro de su familia está contagiado, por lo que no se explicaban cómo contrajo el virus.

El cantautor fue hospitalizado el pasado 15 de diciembre ante los fuertes síntomas que presentaba de COVID-19, según informó la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Posteriormente, Armando Manzanero fue intubado luego de haber sufrido agotamiento físico, el propio compositor accedió a que se le realizara este procedimiento, luego de que los doctores le explicaran su estado de salud.

El presidente López Obrador también recordó al maestro Manzanero con una anecdota que, resaltó, deja ver la conciencia social que también tenía el compositor.

“No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para amenizar una boda de un político de un país centroamericano, un país pobre, y el qu se casaba era un presidente… y era todo lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad, porque consideraba de que era algo humillante para el pueblo, que tenía a ese presidente, el que se estuviera haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo. Que no sabía de qué se trataba, pensaba que era una fiesta normal… Entonces cuando leí esa entrevista percibí, cómo nunca, que Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo”.

Con más de 400 temas musicales grabados a lo largo de su vida, el reconocimiento a su trayectoria artística con un Latin Billboard y la apertura de su museo en Mérida, Yucatán, así como muchos proyectos aún en puerta, el cantautor Armando Manzanero aseguraba que había llegado a los 86 años sintiéndose en el mejor momento y consideraba que en este 2020 fue “premiado por la vida”.

El músico originario de Yucatán confesó que desde hace 15 años dejó atrás la modestia, y no es para menos, él estaba consiente del legado que tenía no sólo en México sino a nivel internacional, ya que más de 50 de sus canciones han sido entonadas en diferentes partes del mundo.

Aún en pleno confinamiento por COVID-19 siempre se mantuvo activo, ya fuera al frente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) o componien, porque según decía a la agencia Efe hace unos meses: “Cada vez me salen mejores canciones a pesar de mi edad”.

Lo cierto es que el talento que presumió sin empacho durante los últimos años lo forjó desde la cuna. Nació en una familia de músicos el 7 de diciembre de 1935 y fue su padre, uno de los músicos fundadores de la orquesta Típica Yucalpetén, quien lo condujo hasta que ingresó a los 8 años a la Escuela de Bellas Artes de Mérida.

A pesar de que la música estuvo inmersa en la vida de Armando Manzanero desde entonces, fue en 1957 cuando su carrera comenzó formalmente en Mérida, Yucatán, donde se desempeñó como pianista. Tiempo después se trasladó a la Ciudad de México donde se convirtió en uno de los acompañantes más solicitados de los años 60 por intérpretes reconocidos como Lucho Gatica, Pedro Vargas, Carmela y Rafael, Luis Demetrio, Daniel Riolobos y José José, entre otros.

Tony Bennet, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Manoella Torres, Fabiola Finkmann… son algunas de las grandes voces a nivel internacional que también han interpretado los temas del gran Armando Manzanero.

