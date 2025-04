Murió el papa Francisco tras un derrame cerebral: adiós al argentino que transformó la Iglesia Católica

El cardenal Camarlengo anunció su fallecimiento a las 7.35 de Italia en su residencia. Sufrió un derrame cerebral que le provocó un paro cardíaco. Será sepultado en una capilla que eligió en la basílica de Santa María Mayor. Tenía 88 años y sufría una grave enfermedad respiratoria.

Jorge Bergoglio tenía 88 años. Murió en su departamento de la residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, donde vivió desde su elección en 2013. Sufrió un derrame cerebral que le produjo un paro cardíaco irreversible, se confirmó oficialmente.

El cuerpo de Francisco no resistió los esfuerzos del domingo de Pascua, dando a su muerte un final que linda en el martirologio. No quiso fallarle a los fieles, el resultado parece excesivo, pero la tragedia era imprevisible porque Jorge Bergoglio seguía luchando contra una muy grave enfermedad.

El cardenal irlandés Kevin Farrell, cardinal camarlengo de la Iglesia, comprobó el deceso, y luego hizo el anuncio. “Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco.

«A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Toda su entera vida ha sido dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos a enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, coraje y amor universal, en modo particular en favor de los pobres y marginados”, dijo.

“Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma de Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios Uno y Trino”, agregó.

Cuatro días de funeral

y los ritos de la «sede vacante»

Tras el anuncio de su muerte, de inmediato sobrevinieron los preparativos.

La confirmación de su muerte, los preparativos para los cuatro días que durarán los funerales y la tumulación del cuerpo no en las subsuelos de la basílica de San Pedro, donde yace la mayoría de los papas muertos, sino en una capilla que él mismo eligió en la basílica de Santa María la Mayor, donde eligió ser sepultado.

A las 20 horas de este lunes, 16 horas en Argentina, comenzarán los ritos de la Sede Vacante cuando el Decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Kevin Farrel presidirá el rito de confirmación de la muerte del Papa Francisco.

Previamente, se anunció, “los familiares del Romano Pontífice, el Director y Subdirector de la Dirección de Salud del Estado Ciudad del Vaticano, también se reunirán a las 19:45 en la capilla de Santa Marta», según anunció la Oficina de Celebraciones Litúrgicas.

Obsipos durante la misa en la catedral de Buenos Aires. Foto: APObsipos durante la misa en la catedral de Buenos Aires. Foto: AP

El Camarlengo debe certificador la muerte y sellar el apartamento papal. El cardenal Kevin Farrel preside también las tareas administrativas de la Santa Sede hasta que asuma el liderazgo un nuevo Papa.

Los funerales tendrán lugar en plaza San Pedro entre el cuarto y el sexto días de los “novendiales” (misas por el difunto papa que se celebran durante nueve días a partir de la misa exequial).

Francesco, el pontífice difunto, ha establecido que será sepultado no en el Vaticano sino en la basílica de de Santa María Mayor, el más grande templo del mundo dedicado a la madre de Cristo. Ha sido preparada una capilla.

El rito de las exequias, explicó el maestro de celebraciones pontificias, monseñor Diego Ravaelli, “son aquellas de un pastor y discípulo de Cristo y no de un potente de este mundo”.

La conservación del cuerpo

Las nuevas normas establecen que “a la muerte del Romano Pontífice el director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano”, el profesor Andrea Arcángeli “prepara la relación sobre el exámen del cuerpo, sobre la constatación de su muerte y la causa que la ha provocado”.

Arcángeli “dispone cada cosa para una perfecta conservación del cuerpo, con el fin e que su exposición tenga lugar con el máximo decoro y respeto”.

El cuerpo del pontífice difunto “viene vestido con la talar blanca y trasladado a la capilla privada”.

Las normas disponen que después de la muerte del Pontífice los cardenales celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante nueve días consecutivos, los llamados “novendiales” y la misa fúnebre, con la tumulación, tendrán lugar “salvo raciones especiales, entre el cuarto y sexto día después de la muerte”. Es la congregación cardenalicia la que establece la fecha exacta.

La primera misa

El día después del deceso, en San Pedro se celebra una primera misa en sufragio del pontífice difunto. Poco después se tiene la primera congregación general de cardenales llamados a establecer el día, la hora y el modo en que el cuerpo del Pontífice difunto será llevada a la Basílica Vaticana para ser expuesta al homenaje de los fieles.

También se dispone lo necesario para las exequias del difundo pontífice que deberán ser celebradas por nueve días consecutivos y fijar su comienzo.

En base a las disposiciones del mismo Bergoglio, en la basílica vaticana el cuerpo del Papa difunto será expuesto directamente en el féretro.

Por disposición de Francisco han sido simplificados los textos litúrgicos y los ritos. “Papa Francisco ha pedido, como declaró en varias ocasiones, simplificar y adaptar algunos ritos en modo que la celebración de las exequias del Obispo de Roma exprese mejor la fe de la Iglesia en Cristo Resurgido.

El Papa argentino dio su vida a su voluntad de superar la grave enfermedad que padecía y presentarse a la multitud el domingo en la plaza de San Pedro en un gesto histórico que se ha convertido en un drama.

Los médicos le pedían que evitara salir de la Casa de Santa Marta, en el Vaticano, donde se alojaba. Estaba aún por cumplir el primer mes de los dos meses de convalecencia que establecieron los médicos.

La enfermedad

Jorge Bergoglio, nacido el 17 de diciembre en Buenos Aires, 266° Papa de la Iglesia Católica, había sido internado el 14 de febrero en el hospital Gemelli con una bronquitis.

Dos días después los médicos descubrieron que padecía una neumonía bilateral. Francisco luchó para salvarse y los médicos y lograron curarlo. El 23 de marzo fue dado de alta, enviado a su casa en el Vaticano.

La multitud que el domingo lo aclamó durante todo el tiempo en que apareció en el balcón principal de la basílica vaticana y después en su larga “vuelta olímpica”, como la llamaban en broma algunos periodistas, a bordo del papamóvil, acompañado por su fiel enfermero y asistente sanitario personal Massimiliano Strapetti, que le hacía masajes en la nuca.

Llegó hasta la vía de la Conciliazione, que lleva al río Tíber, donde el papamóvil regresó a la plaza tras pasar frente a la embajada argentina ante la Santa Sede.

Todos creían que se vivía una especie de final feliz, de ingreso definitivo en la convalecencia. “El Papa ni se muere ni renuncia”, coreaba la multitud en un último adiós que desconocía.

Reacciones desde todos los rincones del planeta



Presidentes, reyes, jefes de Estado y de gobierno, autoridades religiosas unieron sus voces este lunes para homenajear al papa fallecido.

Lula: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró siete días de luto en Brasil por la muerte del Papa Francisco y dijo que «la humanidad ha perdido la voz del respeto y la aceptación del otro».

Timothy Dolan: el arzobispo de Nueva York, una de las voces más críticas de Francisco, dijo este lunes que reza para que el fallecido papa esté «disfrutando de su recompensa eterna en el cielo».

Barack Obama: «El papa Francisco fue el excepcional líder que nos hizo querer ser mejores personas. Con su humildad y sus gestos sencillos pero profundos —abrazar a los enfermos, atender a los sin techo, lavar los pies a los jóvenes presos— nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que todos tenemos obligaciones morales con Dios y con los demás», escribió Barack Obama en X.

Ochenta y ocho campanadas de Notre Dame

Las campanas de Notre Dame en París sonaron 88 veces a las 11 de la mañana para anunciar la muerte del papa Francisco, cuando en la laica Francia, se celebraba este lunes la Pascua con un feriado. Todos se conmovieron. Por la noche, la Torre Eiffel tenía previsto apagar sus luces para honrar su memoria.