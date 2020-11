Murió el periodista Mario Pereyra, ícono de la radio de Córdoba: tenía coronavirus

Compartir

El periodista Mario Pereyra, una de las grandes leyendas de la radio de Córdoba y una figura preponderante en la radiofonía nacional, murió en la madrugada de hoy a los 77 años, después de no haberse podido recuperar del contagio de coronavirus.

La triste noticia fue comunicada en las redes sociales por la propia radio Cadena 3, espacio que tuvo a Pereyra como uno de sus creadores y donde se destacó y se convirtió en un ícono de las mañanas cordobesas durante décadas.

“La familia de Cadena 3 Argentina hoy abraza especialmente a Estelita, a todos los familiares de Mario Pereyra y a sus oyentes en el país y el mundo.

Mario nos ha dejado un camino: hacer la gran Radio. La radio que entretiene, que informa, que opina y que se ofrece a nuestra gente para que ella también se exprese.

Seguiremos siendo en honor a Mario, la Radio comprometida con la libertad y la República. La radio que acompaña a todos, la radio de la gente.

Descansa en paz querido Mario Pereyra, hasta siempre amigo. Te despedimos los 40 millones que nos sentíamos parte de #Juntos, tu programa que hiciste el de todos”, fueron los párrafos que eligieron las autoridades de Cadena 3 para comunicar la muerte del locutor.

Pereyra se encontraba internado en la capital cordobesa desde el 13 de octubre, después de haberse contagiado de coronavirus. Estaba alojado en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba capital. Ya en la última semana, su condición había empeorado muchísimo.

A su vez, su esposa Estela, todavía se encuentra en la lucha contra la misma enfermedad y permanece internada en el mismo centro de salud privado.

Según informó Cadena 3, la familia resolvió no hacer velorio y los restos del periodista serán cremados en una ceremonia privada, sujeta a las medidas de prevención por la pandemia del mismo covid-19.

Pereyra nació el 20 de julio de 1943 en San Juan capital. Sus primeros pasos en la radiofonía fueron en Radio Sarmiento. Luego, pasó a Radiod e Cuyo, en Mendoza, y ya en 1983 se mudó a la provincia de Córdoba, donde se establecería como una de las leyendas del rubro.

Fiel a un estilo desafiante y de los valores democráticos, en 1990 fue integrado como accionista de Radiodifusora del Centro SA y, a partir de la figura de LV3 Radio Córdoba, se encaminó en la aventura de crear lo que hoy ya se conoce como Cadena 3. A lo largo de las décadas, luego se convertiría en la personalidad más influyente de esa radio y se consolidaría como su director artístico.

Su programa “Juntos”, que se emite de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana se transformó con el tiempo en uno de los bastiones de la radiofonía nacional. Sólo en 2019, Cadena 3 se consolidó como la radio más escuchada de Córdoba y 19 de los 20 programas con mayor audiencia en ese año fueron emisiones de “Juntos”. Además, logró obtener un alcance semanal de 79% en Buenos Aires, un 94% en la propia Córdoba y un 81% en Mendoza.

A lo largo del tiempo forjó el nacimiento artístico de muchísimos músicos y actores de la escena cordobesa y también logró consolidarse como una personalidad influyente del periodismo político nacional. Entrevistó a los grandes líderes de la política argentina y quizás, una de sus últimas entrevistas más recordadas fue en julio de 2019, cuando entrevistó al entonces candidato a la presidencia Alberto Fernández, con quien mantuvo una acalorada discusión durante la charla.

Pereyra admitió que en numerosas ocasiones fue tentado por algunos partidos para meterse en la política y pelear por un cargo, pero él siempre prefirió mantenerse detrás del micrófono.

A raíz de la noticia de su muerte, numerosos artistas y personalidades de la política y el deporte, tanto nacionales como internacionales, aprovecharon las redes sociales para dedicarle unas palabras de homenaje al locutor radial.

El presidente Alberto Fernández lo despidió en las redes sociales. “Mis condolencias a la familia y seres queridos de Mario Pereyra, con quien tuvimos miradas muy diferentes sobre la realidad argentina. En estos momentos, acompaño con sincero afecto a quienes sufren su pérdida”, escribió en su cuenta de Twitter.

Una de las palabras que más se esperaba era la del ex presidente Mauricio Macri, con quien el director artístico de Cadena 3 mantenía una amistad desde hacía años. El ex mandatario y fundador del PRO publicó dos posteos en la red social Twitter, donde expuso su muestra de afecto y agradecimiento por los años vividos juntos.

“Hoy es un día triste para todos los que conocimos a Mario Pereyra, su familia, amigos y millones de cordobeses y de argentinos en todo el país. Siempre lo sentí como un padrino con quien compartimos la pasión por sacar a la Argentina adelante”, escribió Macri.

Y continuó: “Querido Mario, te vamos a extrañar mucho. Especialmente tu sentido del humor, tu sentido común, tu honestidad y tus valores. Gracias por todo. Vamos a seguir trabajando para que nuestro sueño de ver a la Argentina salir adelante sea una realidad”.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en la misma red social: “Hasta siempre, Mario Pereyra. Un enorme profesional y un referente del periodismo argentino. Fuerte abrazo a sus seres queridos y compañeros de Cadena 3 en este momento”.

A su vez, dos referentes del PRO nacidos en Córdoba como Mario Negri y Nicolás Massot también expusieron sus condolencias en las redes.

“Adiós querido Mario Pereyra, los cordobeses hemos perdido con tu partida la voz de nuestra radio. Tu talento por informarnos y entretenernos fue inigualable”, posteó el actual presidente del bloque UCR-Cambiemos en la Cámara de Diputados.

Massot acompañó en el dolor a sus familiares y calificó a Pereyra como “posiblemente la voz más federal de la Argentina. Periodista incansable y corajudo”.

Por su lado, el presidente de la UCR de Córdoba y ex intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre, escribió en la misma red social: “Se fue Mario Pereyra, la voz de la radio en Córdoba que trascendió fronteras. Fuerza a la familia, amigos, amigas y al equipo de Cadena 3. Lo vamos a extrañar. Mario, sanjuanino como mi viejo, ‘Amó como nadie a la radio, su lugar en este mundo’”.

En el ámbito artístico, el cantante español Sergio Dalma publicó en Twitter una foto junto a Pereyra y escribió: “Mario gracias por apoyar mi carrera y recibir siempre todo tu cariño! Echaré de menos nuestras charlas. ¡Buen viaje Maestro!”.

En tanto, la banda de cuarteto Los Caligaris le envió el mensaje: “Marito en modo Caligaris. El número 1 de la radio. Te vamos a extrañar, gracias por tu cariño, ocurrencias y tu apoyo incondicional”.

Entre los deportistas, , el ex piloto y 17 veces campeón argentino de Rally, Gabriel Raies, posteó: “Hoy se fue un grande. Gracias por todo lo que nos enseñaste, querido Mario. Siempre nos vamos a acordar de tu pasión por defender las ideas”.

