Murió el taxista que había sido baleado en frente de su hijo hace un mes en Rosario

Luego de haber permanecido internado más de un mes, confirmaron la muerte del taxista que había sido baleado en Rosario, tras haber ido a buscar a su hijo y a su nuera durante la madrugada. Por el caso, todavía no hay ningún detenido, aunque sospecharían que podría haberse tratado de un ataque dirigido a un familiar.

Se trataba de Nicolás Brest, un hombre de 38 años que había sido herido de gravedad durante un tiroteo ocurrido en el barrio Bella Vista. Desde ese momento, la víctima había permanecido en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero no logró recuperarse de las lesiones.

El ataque se registró el pasado 2 de abril, cuando fue interceptado en la intersección de las calles Lavalle y Rueda por unas personas encapuchadas que abrieron fuego en su contra. En ese momento, circulaba a bordo de un Fiat Cronos, debido a que había salido para ir a buscar a su hijo y a su nuera por esa zona.

Después de que los tiradores se diera a la fuga, el taxista intentó conducir, pero se desvaneció apenas completó los primeros 100 metros. Su hijo estaba presente en ese momento, por lo que lo asistió hasta que llegó un móvil policial que se encontraba en el cruce de Rueda y Avellaneda.

Según la información recopilada por Rosario3, los disparos impactaron en la parte superior de Brest. “Ingresó a las cuatro de la mañana con una herida de arma de fuego en la parte superior del tórax que compromete ambos pulmones y en su trayecto produjo también una lesión en su columna vertebral”, describió la directora del HECA, Andrea Becherucci, horas después de que trascendiera el hecho.

“Tuvo que ser intervenido en ambos pulmones para drenar el aire y la sangre. Y se le hacen tratamientos para estabilizar su columna, que tiene una lesión compleja”, indicó la especialista al confirmar que el hombre se encontraba consciente, pese a la gravedad de su estado de salud.

En línea con esto, Becherucci explicó que existía la posibilidad de que la víctima presentara secuelas post recuperación. “A nivel pulmonar y, sobre todo, la más compleja es la lesión que se produjo en la columna. Que esté él despierto no condiciona porque la gravedad lo dan las otras lesiones, la pulmonar y, sobre todo, la lesión que tiene a nivel de la columna”, apuntó.

Desde entonces, el taxista transitó una internación en estado crítico y con asistencia médica permanente. Las lesiones fueron de tal gravedad que no pudo recuperarse, por lo que su organismo dejó de enviar signos vitales.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, quien evaluaría distintas hipótesis respecto a la motivación que habrían tenido los sicarios. Una línea de la pesquisa apuntaría a un posible ataque vinculado al entorno familiar de la víctima, ya que el hijo dela víctima cuenta con antecedentes penales.

Según las fuentes oficiales del caso, el joven había sido herido de arma de fuego y detenido a bordo de un vehículo robado en cuyo interior se hallaron vainas servidas. No obstante, las autoridades se enfocaron en analizar las cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de más testimonios para esclarecer si Brest fue un blanco directo del ataque o si el hecho estuvo motivado por otros conflictos vinculados a su entorno.

Hasta el momento, los investigadores determinaron que los agresores perpetraron el crimen desde otro vehículo, el cual utilizaron para darse a la fuga. Asimismo, indicaron que estaban encapuchados, por lo que sus rasgos no habrían sido identificados.

Aunque los peritos recorrieron la cuadra en la que sucedió el hecho y encontraron dos vainas calibre 9mm, pero no indicaron a qué tipo de arma pertenecía. Lo mismo ocurrió con el automóvil en el que se movilizaban, debido a que se desconocería la marca, modelo y características.