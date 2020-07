Murió Floppy Cucu, la asistente de Lizy Tagliani

Compartir

Querida por todos los que la conocen, reconocida por su solidaridad, generosa con su equipo de trabajo y jamás agrandada, este 2020 parecía el gran año de Lizy Tagliani. Al mando de El precio justo, desde la pantalla de Telefe todos los días se imponía con carisma y desparpajo. Pero los primeros días de junio se supo que había contraído COVID-19. Recuperada, hoy vive uno de sus momentos más tristes. Floppy Cucu (Fabián Peloc), su asistente y mano derecha a la que ella definía como una “hermana”, falleció a los 33 años.

Al igual que Lizy, La Floppy había dado positivo de coronavirus y unos días después recibió el alta. Su deceso está vinculado a unas complicaciones en su salud consecuencia de una leucemia recientemente diagnosticada.

La noticia la confirmó la Asociación Argentina de actores a través de su cuenta oficial en Twitter: “Adiós a La Floppy. Nuestras sentidas condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este triste momento”.

La Floppy solía compartir en redes los divertidos momentos que vivía junto a Lizy. Compinches, se tomaban la vida con humor y el éxito con alegría. “Para mí es un orgullo trabajar con ella, estoy hace muchos años, y tuve el honor de poder acompañarla desde el primer día que le empezó a surgir todo esto de la fama. Y cada año que va pasando es mejor, tanto como amiga como jefa es una persona increíble. Nunca conocí una mujer igual en mis 30 años de vida, es muy generosa en todo sentido y humilde”, había contado ella.

En la misma entrevista, en diálogo con Primicias Ya, narró cómo era la rutina diaria que compartían: “Ella arranca a las seis de la mañana con la radio, luego yo la paso a buscar por ahí y nos venimos a Telefe, donde empezamos con el maquillaje, peinado, vestuario y todo lo que tiene que ver con el programa. Después siempre surgen notas, o grabar promos para el programa y más tarde prepararse para el teatro. Pero todo el equipo que trabaja con Lizy es maravilloso”.

Su cuenta en Instagram está repleta de fotos que mostraban la amistad y el mismo humor que la unían con la conductora de El precio justo. Se las puede ver riéndose, posando como divas que no se toman en serio, disfrutando de su presente. También solían realizar bromas en el programa, momentos que los seguidores esperaban con ganas.

Lizy no solo le demostraba su afecto a La Floppy dándole espacio en su programa. En diálogo con El Show del Espectáculo, el programa radial de Ulises Jaitt, La Floppy contó que para su cumpleaños la conductora la llevó engañada a un concesionario y le regaló un auto 0 KM. “Es como mi segunda mamá, mi hermana mayor. Nosotros compartimos la vida, el trabajo… es la luz de mis ojos. Le duele la panza y a mí se me cae un lagrimón. Tengo una sensibilidad muy importante por ella”, expresó agradecida.

Por eso cuando trascendió que La Floppy, como la conductora, también dio positivo de COVID, Lizy lloró y se mostró muy angustiada. Se sentía muy mal y se consideraba culpable del contagio de su amiga. Pero desde sus redes, la asistente se mostró optimista.

Hace cuatro semanas, La Floppy anunció: “Así como hace unos días les di la triste noticia que di positivo en el test de COVID, hoy les cuento que me acaba de llamar la doctora para darme la feliz noticia que el hisopado que me hice hace 48 horas dio negativo. Quiero agradecerles tantos pero tantos mensajes de amor, miles de gestos hermosos en estos 15 días de aislamiento, fotos religiosas, muchos han rezado por mí y quiero inmensamente agradecerles de corazón”.

En el mismo posteo agradeció todas las muestras de amor que había recibido y rogó: “No puedo dejar de pedirles que se cuiden mucho, que no salgan de sus casas, solo para lo esencial, piensen que falta mucho menos para que termine esta pesadilla”. Y destacó la necesidad de cuidar a los adultos mayores y a los niños. Finalizó su mensaje con un: “Lizy Tagliani, ¡lo logramos!”

Unos días después fue Tagliani quien mostró su alegría por la recuperación de su asistente: “Qué hermosa noticia saber que mi hermosa @fabianpeloc2012 ya está negativizada… Te adoro, sabés lo importante que sos en mi vida y en la de los empresarios gastronómicos. Te amo”, publicó Lizy con su desparpajo querible.

En las últimas horas, la conductora había dado señales de que alguien muy querida por ella pasaba un complejo momento. “Solo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego.”

Varios conocidos mostraron su tristeza y expresaron su apoyo a Lizy. Pedro Alfonso escribió: No puedo creer, Floppy querida. Tantos momentos vividos y todos tan alegres porque eso eras vos; alegría. Te abrazo fuerte, Lizy. Marley expresó: “Floppy era adorable! Nos reíamos tanto cada vez que nos cruzábamos o cuando recorrimos Buenos Aires junto a Lizy que te amaba! Que descanses en paz y mi más sentido pésame a su madre y a su familia y a Lizy”. Santiago del Moro posteó: “Floppy te vamos a extrañar mucho! Descansa en Paz”. “

“Una persona que sin conocerte mucho te tiraba una buena onda increíble y se súper preocupaba. Generosidad total. No puedo creerlo. Que injusto. QEPD Floppy” fue el mensaje de Grego Rossello y Cinthia Fernández también mostró su pena: “¡Floppy mi amor QDP! Tu alegría, tu onda, tu ‘me dijeron’ que me hacían reír. Besos donde quiera que estés. Amor para tu familia”.

