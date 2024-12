Murió Juan José Zanola, extitular del gremio La Bancaria

Juan José Zanola, ex titular del gremio de La Bancaria, falleció en las últimas horas a sus 90 años, según pudo confirmar Infobae de fuentes cercanas al histórico sindicalista. Estaba internado en el Policlínico bancario por problemas pulmonares.

Zanola fue titular del gremio de los bancarios desde 1983, con el regreso de la democracia, cuando fue electo con el 70% de los votos, hasta el 1 de diciembre de 2009, cuando lo sucedió el actual jefe de ese sindicato, Sergio Palazzo, mientras se encontraba preso.

Aunque su participación sindical databa de su juventud: en 1959, con apenas 20 años, participó de una huelga de entidades bancarias que duró más de tres meses, y que le costó estar detenido 45 días en la cárcel de Caseros.

Con vaivenes en su relación con los gobiernos de turno, el sindicalista cayó en desgracia cuando estuvo más de dos años en la cárcel, entre 2009 y 2011, por orden del fallecido juez Norberto Oyarbide, en la causa conocida como Mafia de los Medicamentos. En aquel momento, el magistrado lo acusó de formar parte de una asociación ilícita.

Zanola fue el primer dirigente de peso en sufrir la prisión preventiva y estuvo adentro dos años y un mes, al igual que su mujer, Paula Aballay. Pasó por los penales de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza. Años después, en una entrevista con Infobae mientras esperaba el juicio, calificó a Oyarbide de ser un “sinvergüenza” y un “instrumento”, y le dio veracidad las insistentes versiones que dieron cuenta en el momento de su detención en 2009 que desde el juzgado le habían pedido plata para otorgarle la prisión domiciliaria.

“Directamente Oyarbide no. Que tuve pedidos al poco tiempo, no sé si enviados por él, aunque algunos de los personajes venían con la módica suma de 4 millones de dólares”, afirmó en aquel momento.

Más allá de su recorrido en las últimas décadas, su protagonismo sindical comenzó en su juventud: en 1959, con apenas 20 años, participó de una huelga de entidades bancarias que duró más de tres meses, y que le costó estar detenido 45 días en la cárcel de Caseros.

Huracán fue la otra pasión de Zanola: el sindicalista fue presidente del club de Parque Patricios entre 1988 y 1991, y en otros momentos también estuvo cerca de la institución.