Murió la mamá de Eugenia Tobal

Compartir

Linkedin Print

El martes por la tarde murió Ofelia, la madre de Eugenia Tobal. Según informó Ángel de Brito, la mujer estaba internada en el hospital Italiano y luchaba contra un cáncer. Un mes antes de dar a luz a su hija Ema, la actriz se había despedido de Cocineros De Noche para acompañar a su madre. “No quiero explayarme mucho porque si no voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía”, explicó el 30 de octubre pasado.

Ofelia estaba enferma desde hace un tiempo y según contó Tobal en su momento, ella misma fue quien le dio la noticia de que se convertiría en abuela. Amigos y allegados a la actriz, confiaron que gran parte de su embarazo lo atravesó con su madre internada.

Semanas antes de despedirse del programa de la TV Pública, le había dedicado un emotivo posteo en las redes sociales por el Día de la madre. “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”, fue la frase de la Madre Teresa que la actriz decidió compartir junto a una serie de fotos con su madre y Ema, todavía en su panza.

“En estos días especiales, hoy y cada día admirando y amando cada vez más a mi madre, por su fuerza, valentía, su espíritu guerrero, siempre enseñándonos una nueva y poderosa lección. Te amo mami, Dios quiera pueda ser para Ema la maravillosa madre que sos vos para nosotros”, agregó en aquel entonces.

El 31 de diciembre, dos semanas después del nacimiento de su hija, Eugenia utilizó nuevamente su cuenta personal de Instagram para realizar un balance sobre el fin de año. “Con esta postal termino mi 2019 y doy comienzo al 2020. ¿Que más puedo pedir? Solo dar gracias a Dios, a la vida, a la lucha, la esperanza, la fe y sobre todo al amor. Porque el amor todo lo puede. Amor y familia, sin dudas las mejores medicinas del mundo. Gracias, gracias, gracias. Y en esta gratitud recibir lo que la vida tenga para nosotros. Feliz año para todos. Y también gracias por tanto amor! Un gracias inmenso a mi amor, Fran”, escribió junto a la foto en la que aparece junto a su madre, que tiene a Ema en brazos.

En su posteo, la actriz hizo una mención especial para su pareja, Francisco García Ibar, quien la acompañó en todo momento.