Murió Liam Payne, el ex cantante de One Direction

l ex cantante de One Direction Liam Payne fue hallado muerto a los 31 años este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El cantante falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

El personal policial de la Comisaria 14B se dirigió a las inmediaciones por un llamado del encargado del hotel al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol. El encargado había escuchado un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. SAME constató el deceso. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de trece o catorce metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

Aunque el titular aseguró que hay que esperar a los resultados de la autopsia, señaló que “de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. El fiscal y la jurisdicción de la zona trabajan en el caso. También se encuentra la Policía de la Ciudad.