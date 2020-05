Murió Little Richard, uno de los padres fundadores del Rock and Roll

Compartir

Richard Wayne Penniman, más conocido por su nombre artístico Little Richard, falleció este 9 de mayo por causas aún desconocidas, según informó la revista Rolling Stone.

Antes de esta publicación, fue el músico Kelvin Holly el encargado de dar la triste noticia en las redes sociales: “Descansa en paz, Richard. Mis pensamientos y oraciones están con todos mis compañeros de banda y fanáticos de todo el mundo. ¡Richard realmente era el rey!”.

El legendario cantante, compositor y pianista, nació en Macon (Georgia, EE.UU.) y en la década de 1950 sus canciones sentaron las bases del género con éxitos como ‘Tutti Frutti’, ‘Long Tall Sally’ y ‘Rip It Up’.

Richard se adentró en el mundo de la música en los años 40, siendo todavía un adolescente. Sin embargo, su éxito no despegó hasta mediados de la siguiente década, cuando de la mano de Specialty Records lanzó una serie de singles de lo más salvajes y extravagantes que se habían escuchado hasta el momento, en plena era del rock and roll. Temas como Keep A-Knockin, Rip It Up o Lucille , además de los citados anteriormente, le convirtieron en una estrella en ambos lados del Atlántico.

Con su característico jopo, su maquillaje y toda su vestimenta, Little Richard estableció el estándar escénico que acompañaría al ‘rock’. A pesar de que el año 1958 fue el último en que se mantuvo dentro de los listados de las diez canciones más significativas de la época, grupos tan importantes como The Beatles grabaron muchas de sus piezas en homenaje a su figura.