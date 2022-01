Murió Martín Carrizo, baterista del Indio Solari y hermano de Caramelito

Compartir

El músico Martín Carrizo falleció esta madrugada a los 50 años, según comunicó su hermana Cecilia a través de un desgarrador posteo en sus redes sociales. “Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió quien fuera la animadora infantil popularmente conocida como Caramelito y que actualmente se destaca como panelista de A la tarde, por América.

“Gracias queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”, continuó haciendo referencia a la lucha de su hermano, quien en 2015 había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso -llamadas motoneuronas- disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que provoca una parálisis muscular progresiva.

“Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, agregó quien acompañó el posteo con una foto de ellos dos durante su infancia.

En otro posteo compartió una imagen más reciente junto a su hermano, en la que se están abrazando, y escribió: “De arriba nos están cuidando”.

Martín Carrizo acababa de cumplir 50 años -el pasado 3 de enero-, y justamente aquel día había compartido un conmovedor texto en sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad que transitaba desde hace siete años. “Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”, había escrito hace poco más de una semana en su Instagram el ex baterista de ANIMAL, Gustavo Cerati y el Indio Solari.

Hace exactamente un mes, el 11 de diciembre, había brindado una entrevista con Teleshow luego de haber hecho un posteo en el que hablaba de un “infierno” y contaba que estaba “muy agotado”: “Para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara. A eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”.

Carrizo, que era padre de tres hijos (Benjamín, Milena y Miranda), contó: “Me siento muy mal de domingo a domingo las 24 horas, mientras estoy despierto, sentado en un sillón 12 horas por día, lucho constantemente por no ahogarme, ya que me cuesta mucho tragar y respirar. Tengo un dolor crónico en los pies, en las manos y esa sensación horrible de hormigueo cuando se te duerme alguna parte del cuerpo por mala posición. Yo estoy así todo el día, y mejor no sigo contándote… Esto es solo un pantallazo rápido”.

En el 2020, el músico había viajado a Miami con su hermana Cecilia para someterse a un tratamiento. “Era muy prometedor, consistía en unas aplicaciones en los músculos para que vuelvan a tomar su tamaño normal, ya que esta cosa se come mis músculos. Una vez que recobraba el tamaño, la esperanza estaba puesta en recobrar el movimiento. Lamentablemente no ocurrió. Me comí literalmente 5.000 inyecciones aproximadamente. Faltó que me pongan en los huevos y en los ojos. Después hasta en la lengua me pusieron…”, recordó sobre aquel procedimiento que debió interrumpir.

“Pusimos mucho corazón pero no funcionó y tuve que volver a Argentina. La verdad es que mi actualidad económica es muy complicada, no tengo ningún tipo de ingresos y obviamente ningún ahorro. Mi mamá Mirta me está ayudando con todo, inclusive con mis tres hijos, que Benja vive conmigo y las dos nenas vienen todos los fines de semana. Cada tanto, algunas personas me siguen ayudando y depositan en el número de cuenta de mi mamá por iniciativa propia; y la verdad es que, por mínimo que sea, me ayudan mucho”, contaba Martín Carrizo sobre la ayuda que recibió para luchar contra su enfermedad.

Indio Solari

Carlos el Indio Solari usó sus redes sociales para despedir a quien fuera su baterista y amigo, Martín Carrizo, fallecido esta mañana a los 50 años. El hermano de Caramelito había sido diagnosticado hace cinco años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa.

El ex líder de Patricio Rey los Redonditos de Ricota publicó en su cuenta de Twitter una foto de él con su colega y un texto escrito en cursiva: “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”.

Además de tocar en ANIMAL y con Gustavo Cerati, el hermano de la conductora infantil trabajó con Solari, con quien llegó a entablar una profunda amistad. En más de una ocasión el Indio lo definió como “el mejor baterista de la Argentina” y apenas se hizo público el diagnóstico, no dudó en sumarse a la campaña para ayudarlo, incluso en el 2019 brindó un show a beneficio de Carrizo con su banda Los fundamentalistas del aire acondicionado, en el estadio Islas Malvinas.

Cuando abrió su cuenta de Instagram, uno de los primeros posteos del Indio fue un video en el que justamente hablaba de la situación de su colega. “Estoy hablando para pedirle un favor muy grande a todos, sobre todo en este momento en el que la economía no anda muy bien para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo”, señaló el cantante.

“Ustedes deben conocerlo como el mejor baterista de la Argentina, tiene un espíritu colosal, está peleando mucho. Pero tiene una enfermedad muy compleja que necesita tratarse en el exterior, es muy costoso. De cualquier manera estoy agradecido a quienes han difundido la dirección a la que hay que dirigirse para aportar y a todos los que puedan replicar este problema para que se entere la mayor cantidad de gente posible, yo les agradezco muchísimo”, afirmó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en ese momento y pidió: “Vamos a ver cómo entre todos podemos darle un empujoncito para que vuelva a poder vivir tranquilo, con dignidad. Les mando un gran cariño a todos y le agradezco de antemano a los que puedan colaborar con esto. Gracias por todo”.

Cabe recordar que Carrizo comenzó a trabajar con Solari en 2007 como ingeniero de sonido y baterista del álbum Porco Rex. Un año más tarde, el intérprete lo invitó a tocar en el cierre de su gira en el Estadio de La Plata. Luego, quedó como integrante fijo del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y en 2017, anunció que por una enfermedad no iba a formar parte del show que el Indio Solari daría en Olavarría.

Aquel recital, más lo que recaudó Cecilia Carrizo en una campaña, sirvió para que a fines del 2019 Martín pudiera realizar en Miami un tratamiento. Pero al finalizar la primera etapa regresó a la Argentina y no pudo hacerlo de nuevo por cuestiones económicas.

“Por ahora no tengo pensado armar nada para ese fin. La verdad es que mi actualidad económica es muy complicada, no tengo ningún tipo de ingresos y obviamente ningún ahorro. Mi mamá Mirta me está ayudando con todo, inclusive con mis tres hijos, que Benja vive conmigo y las dos nenas vienen todos los fines de semana. Cada tanto, algunas personas me siguen ayudando y depositan en el número de cuenta de mi mamá por iniciativa propia; y la verdad es que, por mínimo que sea, me ayudan mucho”, había dicho en diciembre a Teleshow, en la última entrevista que brindó.

