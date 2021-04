Murió por covid el productor teatral Daniel Comba: estuvo 45 días conectado a un respirador

Compartir

Había sido internado en la clínica Mater Dei, en Palermo. Empresario vinculado al fútbol, ingresó al medio artístico a través de su gran amigo Jorge Guinzburg.

El teatro argentino está de luto: ayer por la mañana falleció el productor Daniel Comba. Afectado por el coronavirus, estuvo internado e intubado durante 45 días en el sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

En su Instagram se definía como “Productor teatral, tv, owner (dueño) y director artístico”. También fue mentor y descubridor de muchas figuras de la escena argentina. A su cargo tenía los teatros Astros (en la Ciudad de Buenos Aires), Candilejas 1 y 2 (ambos en Villa Carlos Paz, Córdoba) y el Gran Colón (en la ciudad entrerriana). Cultor de un bajo perfil, solo sus más cercanos sabían que estaba atravesando esta internación.

En su trayectoria como productor teatral fue el responsable de muchos éxitos de taquilla como Brujas -una de las comedias más vistas de la historia del teatro argentino-, Parque Lezama (en 2019 la llevó a Madrid, España), La Noche de las Pistolas Frías, El Quilombero, El Astros Está de Fiesta, Carnaval de Estrellas, Planeta Show y Panam y Circo.

Justamente Laura Panam Franco fue una de las primeras personalidades de la comunidad artística en expresar su dolor por la muerte de Comba: “Estoy muy muy shockeada. Fue una persona muy generosa desde el día 1 que empecé en la tele: me fue a buscar a la marmolería de mi papá, hace 26 años; yo tenía 20. Realmente conocí a un ser generoso, honesto, un productor con todas las letras. Pero más allá de todo esto, era una persona creyente, solidaria, admirable, siempre estaba ayudando. Todos los que trabajaron con él o tuvieron una relación, saben que era una persona súper honesta”, lo definió en Intrusos (América) pocos minutos después de saberse la noticia.

Además de ser productor teatral, estaba muy ligado al fútbol: era representante de jugadores -aunque se autodefinía como “vendedor de jugadores”- y directores técnicos, y era muy fanático de Vélez Sarsfield. “Lamentamos comunicar que en el día de hoy, falleció Daniel Comba, fanático hincha de Vélez. Su padre fue portero en el vestuario en la década del 60-70. Representante, productor artístico y una vida ligada al club”, lo despidieron desde la cuenta de fanáticos El Fortín de Vélez.

Vélez y el teatro lo unían a su gran amigo y socio Jorge Guinzburg, a quien permanentemente recordaba Comba desde su cuenta de Instagram: en la última foto que subió a su feed, Daniel aparecía sonriente entre Jorge y Carlos Bianchi, goleador y director técnico histórico del cuadro de Liniers: “Jorge Guinzburg prohibido olvidarte”, escribió Comba en el epígrafe de la foto.

Junto con Guinzburg, Comba convirtió a la ciudad de Villa Carlos Paz en una de las plazas teatrales más importantes del país: los amigos fundaron Jordán Producciones, remodelaron el Teatro Candilejas y estrenaron allí la comedia La Era del Pingüino, en el verano de 2003. También acompañó al humorista y periodista en su aventura de productor de shows de rock: en el verano de 2005 organizaron el festival Cosquín Siempre Rock, que fue el marco para la vuelta de Andrés Calamaro a los escenarios, después de casi seis años sin tocar en vivo.

“Virus de mierda. Murió Daniel Comba. Amigo (hermano) de mi viejo. Un gran tipo. No puedo más de la tristeza”, escribió en Twitter Malena Guinzburg -hija de Jorge- pocos minutos después de enterarse de la noticia.

Emotivos mensajes

de los famosos

En las redes sociales, muchos famosos y colegas de Comba expresaron su tristeza por su partida. Floppy Tesouro escribió muy afligida: “Estoy muy triste por el fallecimiento de Dani Comba, mi primer productor teatral, quien siempre confió en mi artísticamente y me incentivó a crecer, mi amigo, un tipazo a quien voy a extrañar mucho, QEPD siempre en mí Dani”. Mientras que Luciana Salazar señaló: “No lo puedo creer se murió Daniel Comba, no salgo de mi asombro y tristeza. QEPD querido Dani, te recordaré siempre”.

El empresario teatral Carlos Rottemberg también estaba conmovido por la triste noticia: “Daniel Comba. Consternados despedimos al colega y amigo”. Más tarde publicó una foto junto a él y escribió: “Daniel Comba. Uno de esos productores del cual ‘su dedo’ sobre un papel en blanco tuvo mayor validez que cualquier contrato escrito. Otro día muy triste para la actividad teatral”.

