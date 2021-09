Murió River William Stone, el sobrino de Sharon Stone: tenía 11 meses

Compartir

“Necesitamos un milagro”, había escrito en sus redes sociales hace menos de una semana Sharon Stone. La protagonista de Bajos instintos estaba pidiendo por la salud de su sobrino, River, de once menes, luego de que le descubrieran una falla orgánica. En las últimas horas, la actriz volvió a usar sus redes sociales, esta vez para comunicar la lamentable noticia del fallecimiento del bebé.

“River William Stone Sept. 8, 2020 – Aug. 30, 2021″, escribió en Instagram junto con un video del nene jugando en la cama muy sonriente, con la música de fondo de “Tears in Heaven” (”Lágrimas en el cielo”), la canción que Eric Clapton le hizo a su hijo Conor, que falleció a los cuatro años tras caer por la ventana de un edificio en Nueva York, donde la familia se estaba tomando unos días de descanso.

“El tiempo puede hacerte caer, el tiempo puede hacer que te arrodilles, el tiempo puede romperte el corazón, tenerte suplicando por favor, suplicando por favor.Más allá de la puerta, hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿Sabrías mi nombre si te viese en el cielo?¿Sería lo mismo si te viese en el cielo?”, reza la canción.

Además de ser su ahijado, el pequeño era el hijo de Patrick, hermano de la artista, nació en septiembre del año pasado y en ese momento, la actriz se había mostrado feliz con la llegada del nuevo integrante de la familia. “Mira quién se va a casa: River William Stone, mi hermano y el nuevo bebé de su esposa Tasha”, había escrito en sus redes.

Hace nada más que cuatro días Stone había pedido en Instagram, junto con una foto del nene en una sala de terapia intensiva en la que se lo veía con asistencia respiratoria, y cables conectados a máquinas: “Mi sobrino y ahijado River Stone fue encontrado en su cuna con una falla orgánica total hoy. Por favor, reza por él. Necesitamos un milagro”.

Aquel posteo de inmediato consiguió cientos de miles de “Me gusta” y mensajes de apoyo para ella, la familia y especialmente para River: “Bendícelo, enviando tanto amor y oración”, “Enviando luz y amor sanador”, “Orando por River y toda tu familia”, “Sosteniéndote a ti y a tu familia en oración” y “Oh, Sharon. River, enviándote tanto amor y fuerza chico hermoso. Tanto amor para todos ustedes”.

El año pasado la familia la había pasado muy mal luego de que la hermana de la actriz tuviera COVID-19. “Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Esta es su habitación de hospital. Uno de los que no usaban máscara hizo esto. Ella no tiene sistema inmunológico. El único lugar al que fue era la farmacia. No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay cinco días de espera para obtener los resultados. ¿Puedes enfrentarte solo a esta habitación? ¡Usa una máscara! Para ti y los demás. Por favor”, escribió ella en ese momento.

Luego, agregó: “Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero les digo lo que está pasando con mi familia. Mi hermana y mi cuñado están luchando por sus vidas, y mi hermana no está muy bien. Cuando dicen que hay tests para todos están mintiendo. Cuando dicen que hay pruebas para las enfermeras en los hospitales, mienten”. Luego de varias semanas duras, la hermana y el cuñado de la actriz fueron dados de alta.

