Murió Roberta Flack: cantante de «Killing Me Softly» y «The First Time Ever I Saw Your Face»

La cantante, pianista y compositora Roberta Flack, reconocida por su estilo sofisticado y su influencia en la música pop y R&B, falleció este lunes a los 88 años, según informó su representante en un comunicado. No se especificó la causa del deceso.

“Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025″, señala el comunicado. “Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”.

Flack, ganadora de cuatro Premios Grammy, alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como “The First Time Ever I Saw Your Face”, “Killing Me Softly With His Song” y “Feel Like Making Love”. Su música, caracterizada por una interpretación vocal sutil y arreglos refinados, la convirtió en una de las artistas más influyentes de su tiempo.

Inicios y descubrimiento

Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack creció en una familia musical. Desde pequeña mostró un talento excepcional para el piano, lo que la llevó a estudiar música con gran disciplina. Inspirada por artistas como Mahalia Jackson y Sam Cooke, comenzó a tocar el piano a los 9 años y a los 15 ingresó a la Howard University en Washington, D.C., con una beca completa, siendo una de las estudiantes más jóvenes en la historia de la institución.

Aunque inicialmente aspiraba a convertirse en concertista de piano, la muerte de su padre la obligó a abandonar sus estudios de posgrado. Flack comenzó a trabajar como maestra en Carolina del Norte y Washington, D.C., mientras se presentaba en clubes nocturnos. Su talento fue descubierto por el pianista de jazz Les McCann, quien la recomendó a Atlantic Records. En 1968, la discográfica la contrató y un año después lanzó su primer álbum, First Take.

Éxito comercial

y reconocimiento

El álbum First Take no tuvo un impacto inmediato, pero en 1971, Clint Eastwood incluyó su interpretación de “The First Time Ever I Saw Your Face” en la película Play Misty for Me. La canción, compuesta por el británico Ewan MacColl, se convirtió en un fenómeno y alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en 1972. Permaneció seis semanas en la cima y le valió su primer Grammy a la grabación del año en 1973.

Flack consolidó su éxito con “Killing Me Softly With His Song” en 1973, un tema escrito por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirado en la reacción de la cantante Lori Lieberman a una actuación de Don McLean. La versión de Flack alcanzó el número 1 en la lista pop y el número 2 en la lista R&B, además de otorgarle su segundo Grammy consecutivo a la grabación del año, un logro que solo fue igualado décadas después por U2.

Colaboraciones

y evolución artística

A lo largo de su carrera, Flack colaboró con diversos artistas, destacándose su trabajo con Donny Hathaway. Juntos grabaron temas como “Where Is the Love” (1972) y “The Closer I Get to You” (1978), ambos éxitos en las listas pop y R&B. Sin embargo, su colaboración terminó abruptamente con el suicidio de Hathaway en enero de 1979. Su última canción juntos, “Back Together Again” (1980), alcanzó el número 8 en las listas de R&B.

En 1974, Flack logró otro gran éxito con “Feel Like Making Love”, que alcanzó el primer lugar en las listas pop y R&B. Durante los años 80 y 90, aunque su popularidad decayó ante la irrupción de nuevos géneros como el hip-hop y el funk, continuó grabando y colaborando con otros artistas. En 1983, junto a Peabo Bryson, lanzó “Tonight, I Celebrate My Love”, que llegó al número 5 en la lista de R&B. En 1991, su dueto con Maxi Priest, “Set the Night to Music”, también tuvo un buen desempeño en las listas.

Legado y últimos años

Flack lanzó su último álbum, Let It Be Roberta, en 2012, un tributo a The Beatles. A lo largo de su carrera, recibió 13 nominaciones al Grammy, ganando cuatro. En 1999, su interpretación de “Killing Me Softly With His Song” fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

Además de su impacto en la música, Flack fue reconocida por su labor educativa y filantrópica. Fundó la Roberta Flack Foundation, dedicada a apoyar la educación musical de jóvenes talentosos.

Su legado influyó en generaciones de artistas, y su estilo ha sido referenciado en múltiples ocasiones, incluyendo la exitosa versión de “Killing Me Softly” realizada por The Fugees en 1996, con la voz de Lauryn Hill.

Flack, quien estuvo casada con el bajista Stephen Novosel hasta su divorcio en 1972, es recordada no solo por su talento y sensibilidad musical, sino también por su impacto en la historia de la música. Le sobrevive su hijo, el músico Bernard Wright.