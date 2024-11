Murió Roberto Dromi, artífice de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem

El ex ministro de Obras Públicas y cerebro de la reforma del Estado durante el menemismo, Roberto Dromi, falleció en las últimas horas a los 79 años, según pudo confirmar Infobae.

Dromi, que comandó el Ministerio de Obras Públicas entre julio de 1989 y enero de 1991, fue el principal artífice jurídico de las privatizaciones de la década de 1990, que abarcaron sectores como telecomunicaciones, ferrocarriles y energía. En 1989, junto a Rodolfo Barra (actual Procurador del Tesoro del gobierno de Milei) redactó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitió la venta de las empresas estatales YPF, ENTel y Ferrocarriles Argentinos. En 1990, durante una entrevista con la revista Gente, defendió las privatizaciones, que calificó como un “un instrumento” porque, explicó “no somos rematadores del Estado”.

“Significa que pasamos bienes del sector público al privado: para dinamizar la producción. Para que Doña Rosa no soporte más un estado ineficiente y para disminuir el déficit fiscal”, agregó el por entonces ministro. En 1993, tras dos años como embajador argentino ante España, asumió como secretario de Estado para la Reforma del Derecho de la Nación Argentina, cargo que ocupó hasta 1997.

Dromi, abogado especializado en derecho administrativo, obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas a los 29 años con una tesis sobre licitación pública. Durante su gestión, pronunció la célebre frase: “Nada de lo que deba ser del Estado seguirá en manos del Estado”.

Antes de su rol en el gobierno de Menem, Dromi fue intendente de la ciudad de Mendoza durante la última dictadura militar (1981-1982) y luego, en 1985 consiguió trabajo como asesor jurídico de la cámara de Diputados de la Nación. Allí se desempeñó hasta el 8 de julio de 1989. Un día después, al tomar el poder Carlos Saúl Menem, asumió en Obras Públicas.

Su relación con el riojano venía de antes, ya que desde 1986 era, a la vez, asesor del Poder Ejecutivo de La Rioja. De hecho, durante la campaña electoral (de diciembre de 1988 a mayo del año siguiente), Dromi operó como interlocutor ante las Fuerzas Armadas del candidato a Presidente de la República por el Partido Justicialis­ta.

En 1999, el ex funcionario Guillermo Laura acusó a Dromi de recibir sobornos por 7 millones de dólares de empresas viales para adjudicar concesiones de rutas con peaje. Según Laura, los contratos se realizaron en condiciones “leoninas” y fueron obtenidos mediante sobornos. Dromi negó las acusaciones y prometió querellar judicialmente a Laura, a quien calificó de “mentiroso y fracasado”. Por esa denuncia, el ex funcionario menemista nunca fue condenado.

Ese mismo año, el ex ministro acercó al por entonces presidente del Club Atlético Independiente, Héctor Emilio Grondona, un proyecto para construir un estadio nuevo, techado, que incluiría un shopping, en el predio que el Rey de Copas aún tiene en Villa Domínico. La idea naufragó porque no contó con el apoyo de los socios.

Pasada la década menemista, en los 2000, asesoró al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y, a través de su consultora DYSAN, participó en ventas de gas licuado a Enarsa, la empresa estatal de energía. Además, colaboró en la reestatización de YPF en 2012, impulsada por Axel Kicillof y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Nacido el 11 de abril de 1945, a Dromi lo investigó la Justicia por presuntas irregularidades en las privatizaciones, pero no se registraron condenas en su contra.