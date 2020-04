Murió una beba en Salta e investigan si fue aplastada por el padre

Compartir

Una beba de tres meses murió en Salta y ahora se investiga si la causa fue un aplastamiento. Al parecer su papá estuvo varios días alcoholizado y habría caído sobre la nena.

Los vecinos de la familia fueron quienes alertaron sobre la situación y la trasladaron a un hospital aunque nada pudieron hacer para salvarla. El hombre fue detenido.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la ciudad Colonia Santa Rosa, en el asentamiento Nueva Esperanza, donde una joven pareja habría bebido alcohol durante cuatro días.

Por motivos que se investigan, los vecinos se acercaron a la casa y observaron a la beba, quien no tenía reacción y en su nariz notaron manchas de sangre. Pese a los intentos de despertar al hombre que estaba sobre ella, no hubo caso, según informó el medio El Tribuno.

La nena fue trasladada al hospital local donde los profesionales médicos constataron que se encontraba sin vida. Al parecer habría sido aplastada por su padre quien habría estado borracho cuando se acostó y no se percató que a su lado estaba su hija recién nacida.

En el centro de salud se presentó la mamá de la víctima, una joven de 20 años que comenzó a discutir con los vecinos y debieron intervenir efectivos de la Comisaría 23 de Colonia Santa Rosa para evitar disturbios mayores.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la doctora Claudia Carreras. Desde allí se ordenó que un patrullero detenga al padre de la menor y a dos testigos de lo ocurrido.

Además se dio intervención al médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para que realicen el examen cadavérico correspondiente.