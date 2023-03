Muy emocionada, Lali fue declarada personalidad destacada de la Cultura en la Ciudad, y cantó dos temas

Sin mucha difusión previa, para evitar amontonamientos de fans, la actriz y cantante recibió una distinción en reconocimiento a su carrera y el reciente logro de ser la primera mujer en llenar Vélez.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajeó hoy jueves por la tarde a la cantante, compositora y actriz Lali Espósito, quien fue declarada Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por su destacada trayectoria a lo largo de más de 20 años, quien acaba de convertirse en ser la primer mujer en llenar el estadio de Vélez.

El homenaje se realizó en el salón Dorado de la Legislatura porteña, ubicada en Perú 130, durante un evento que fue encabezado por el vicepresidente primero del palacio legislativo, Emmanuel Ferrario y el autor de la iniciativa, el legislador Matías López, quienes fueron los encargados de recibir a la estrella para entregarle la distinción junto al ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Emmanuel Ferrario, quien destacó el impacto del trabajo de la estrella pop y destacó su rol como “referente de muchas personas que no encontraban su lugar en la sociedad” y le agradeció por “levantar la bandera de la diversidad”.

Las palabras de Lali

Lali se mostró muy emocionada por el homenaje, agradeció al diputado López por proponer la iniciativa, así como también a todos los diputados y diputadas por el acompañamiento, al mismo tiempo que destacó “que se haya puesto de acuerdo tanta gente para que esto suceda”.

Luego de pedir un aplauso para su madre “Majo”, agradecer a quienes siempre están a su lado y recordar vivencias de su querido barrio Parque Patricios, aseguró que es necesario “alentar a todas las niñas, niños y niñes de Buenos Aires y de Argentina que trabajen por lo que quieran, que nadie les diga que no pueden”.

A su turno, el autor de la iniciativa aseguró que “la parte cultural del reconocimiento es sólo una parte del homenaje, sino que buscamos destacar esas horas de trabajo, esfuerzo y sacrificio que hay detrás, para convertirte en la mujer que sos” y valoró el ejemplo de Lali al demostrar cómo se puede “tomar riesgo de apostar por lo que uno siente y te apasiona”.

“Lo que quiero destacar es que la cultura de la Ciudad se reinventa constantemente. Estamos viviendo una revolución para el presente y el futuro de nuestro país con la música y con el sector audiovisual. Lali está en el centro de esta revolución. En realidad no está en el centro, está a la vanguardia. Lali es una persona muy joven con 20 años de trayectoria. Le abrió y le abre camino a un montón de personas. Por eso, en nombre de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias”, expresó el ministro Enrique Avogadro.

Cris Morena, Adrián Suar y la Sole estuvieron presentes a través de un video que se proyectó en el inicio de la ceremonia. El broche de oro fueron dos temas que Lali entonó con su particular fuerza y entusiasmo ante un salón colmado.

Una carrera de éxito

Nacida el 10 de octubre de 1991, Mariana “Lali” Espósito participó en exitosas series televisivas, hizo cine, teatro y en paralelo a su trabajo actoral, desarrolló una importante carrera musical con cuatro álbumes de estudio, giras en el interior y exterior de Argentina, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, que han logrado trascender en la industria musical definiéndose como una de las líderes femeninas del pop latino.

A su corta edad, cuenta con una carrera artística de 20 años que no encuentra su techo, ya que sigue conquistando grandes hitos profesionales. En diciembre último fue la encargada de entonar el Himno Nacional en la final del mundial disputada en Qatar, donde el seleccionado de fútbol argentino se consagró campeón del mundo y este fin de semana se convirtió en la primera mujer argentina en llenar el estadio de Vélez Sarsfield donde convocó a 45 mil personas.

Todos estos logros convierten a la multifacética, magnética y talentosa Lali en uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina, representando a su tierra, Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios, en todo el mundo, con un talento y una fuerza imparables.